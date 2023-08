In quanto sul Piazzale Enea Franza è in programma lo svolgimento della Manifestazione “Ariano Folk Festival 2023

Si informa la cittadinanza che con Ordinanza Dirigenziale dell’Area Finanziaria n. 1 del 14.8.2023, è stata disposta la sospensione per mercoledì 16 agosto 2023 del mercato ortofrutticolo, in quanto sul Piazzale Enea Franza è in programma lo svolgimento della Manifestazione “Ariano Folk Festival 2023