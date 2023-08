L’assessora alla Cultura Maria Elena De Gruttola: “Tutti gli eventi hanno una grande affluenza di pubblico. Piena soddisfazione per il lavoro che stiamo portando avanti”

“La boccata d’Ariano” ferragostana è un tripudio di eventi e manifestazioni. La settimana che si annuncia, dal 14 al 20 agosto è un chiaro invito a uscire di casa per essere protagonisti e spettatori di appuntamenti unici e irripetibili. Il palcoscenico “Ariano Irpino” è pronto a ospitare la XXVII edizione dell’Ariano Folk Festival ma anche dell’Ariano ’90 Festival e l’attesissima Festa della Pizza. A oltre due settimane dall’apertura del sipario sull’estate arianese 2023, l’assessora alla Cultura, al Turismo, Eventi e Promozione del territorio Maria Elena De Gruttola, conferma la grande partecipazione di pubblico a tutti gli eventi promossi in città. “Grazie alla collaborazione con le associazioni stiamo mettendo in campo una valida offerta di intrattenimenti, attività ricreative e culturali che stanno riscuotendo successo” commenta. “La grande partecipazione che stiamo registrando è il segno che la buona musica, la cultura, l’arte, il teatro, il buon cibo e le tradizioni riscuotono apprezzamento. Siamo molto soddisfatti per il lavoro che stiamo portando avanti e siamo certi di fare sempre meglio” conclude. SARA’ UN FERRAGOSTO INDIMENTICABILE: BUONA MUSICA E CONVIVIALITA’ A partire da oggi 14 agosto dalle 17.00 alle21.00, va in scena “ARIANO ‘90 FESTIVAL” a cura dell’omonima associazione presso il Casalino. E dalle 22.00 alle 3.00 “80 Never die” a Piano della Croce. Il 15 agosto dalle 12.00 alle 17.00 siete tutti invitati al PRANZO REVIVAL. Mentre presso l’Atrio Palazzo degli Uffici dalle 17.00 alle 21.00 potrete partecipare al DANCING APERITIF. Infine, dalle 22.00 alle 3.00, ancora REMEMBER 90 a Piano della Croce. 80s Never Die non è solo un party, ma una macchina del tempo per rivivere una notte intera a cavallo tra il passato e il futuro, nel decennio della disco, dei videogiochi e dei pattini. L’Ariano ’90 Festival è un’autentica ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione a tema, mascotte, allestimenti, scenografia, ballerini, personaggi, ed altri “effetti speciali”. Si tratta di una serata all’insegna della grande musica, dei brani indimenticabili da cantare, i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio magico. Si ricorda inoltre, che l’ingresso è libero e gratuito. Sempre il 15 agosto, il Centro Sociale Polivalente al Parcheggio Valle ospita la Festa della Terza Età. Appuntamento alle ore 20.00. Da mercoledì 16 agosto va in scena l’Ariano Folkfestival, l’attesissimo appuntamento annuale con il meglio della musica e dei suoni di tutto il mondo; un simbolo per eccellenza dell’estate in Irpinia e una delle colonne portanti degli eventi dedicati alla musica world e folk internazionale. La XXVII edizione del festival vedrà la partecipazione di artisti dalla Colombia, Brasile, Costa D’Avorio, Angola, Ghana, Capo Verde e molti paesi europei, con un programma di cinque giorni (fino al 20 agosto) di eventi diurni e notturni, concerti, dj set e live performance che presentano una miscela originale di generi e stili. Inoltre, accanto ai grandi concerti, è prevista una sezione PRO con tavole rotonde e incontri per professionisti dell’industria musicale culturale, in calendario il 18-19-20. “Cinezone”, “Racconti di viaggio”, Yoga, food e tanto altro. Il 16 agosto non perdete la Serata Danzante a partire4 dalle ore 20.00 con l’apertura della chiesa della pietà, a cura del Centro Sociale Polivalente Capezzuti in Località Creta. Da giovedì 17 e fino a domenica 20 agosto, a partire dalle ore 20.00, l’attesa 18° edizione della Festa della Pizza a cura della Pro Loco Frolice e l’Aps Francesco Albanese. Tutte le serate sono accompagnate da musica e spettacoli di intrattenimento. Sabato 19 agosto, non perdete la presentazione del libro e la mostra fotografica a cura dell’associazione Arnanah. Appuntamento alle ore 18.00 presso il Museo civico e della ceramica. La stessa mostra fotografica sarà visitabile anche domenica 20, dalle 9.00 alle 13.00, e dalle 17.00 alle 22.00. La Boccata d’Ariano è anche sport. Domenica 20 agosto dalle 9.30 alle 21.00, non perdete la LEZIONE DI TENNIS CON MAESTRI QUALIFICATI. Un appuntamento a cura dell’Associazione “C.T. Silvio Renzulli” presso il Circolo tennis Renzulli.