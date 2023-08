50° Sagra del Cecatiello tre gadgets dal valore celebrativo e promozionale

Paupisi - Non solo gastronomia, musica e divertimento ma in occasione dei primi 50 anni del Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Cecatiello che si terrà a Paupisi il 25, 26, 27, 28 e 30 agosto la Pro Loco di Paupisi ha voluto realizzare tre gadgets che hanno un valore non solo celebrativo ma anche di promozione e conoscenza delle eccellenze del territorio. Si è pensato, quindi, di realizzare una bottiglia celebrativa che si troverà negli stand delle cantine ‘Torre del Pagus’, ‘Cantina di Solopaca’, ‘Serra degli Ilici’ e ‘Chiara srl’ nei 5 giorni dell’evento, con grafica realizzata da Valerio Martini dell’Officina Grafica Impressive di Solopaca; poi un grembiule con grafica realizzata dalla tipografia ‘Piesse’ di Foglianise e una maglietta realizzata da Gianpiero Polcino dell’azienda ‘Pubbliprint’ sita in Paupisi. “Tre eccellenze del nostro territorio – afferma Dario Orsillo, Presidente della Pro Loco paupisana – che ringrazio singolarmente per la disponibilità e professionalità. Un’attenzione particolare la voglio rivolgere anche all’autrice del disegno rappresentato sulla maglietta, Yehudith Maria Ferrara che ringrazio di vero cuore per questo bel regalo. Una giovane artista di appena 14 anni, originaria di Paupisi, – spiega Orsillo – che ha partecipato al Contest ‘La città dal Balcone’, con disegno e testo (inseriti in un videolibro), a cura dell’associazione Liberi per crescere con l’Associazione Progetto Uomo del Comune di Napoli”. Non solo ma Yehudith Maria Ferrara ha pubblicato, nel novembre 2019, sei suoi disegni nel libro “Ritratti di una vita” di Lucia Marotta; ha partecipato, nel 2018, ai laboratori dei fumettisti Enzo Carfora e Carolyne Peyron tenutesi al Museo di Capodimonte di Napoli e nel 2020 ha partecipato al Format di Sevensalerno “Rassegna Salerno Città d’Arte”, a cura dello storico e critico d’arte Maria Rosaria Voccia e dell’architetto Pasquale Cicalese riscuotendo un considerevole successo. Ha illustrato anche due delle favole del libro ‘favolette x … pensare’ di Francesco Perrillo editore aperion 2023. Infine ha partecipato come figurazione semplice al cortometraggio LOOP regia di Luigi Russo che sarà in anteprima al Giffoni Film Festival 2023. “Un festival dalle tante sfaccettature e ricco di tanti eventi e attrazioni – conclude Orsillo -. Quindi vi aspettiamo a Paupisi gli ultimi giorni di agosto per cinque giornate indimenticabili”.