Manifestazione di interesse per albo fornitori mediante foglio cedole

G rottaminarda – Il Comune di Grottaminarda ha pubblicato un Avviso di Manifestazione d’Interesse per l’istituzione di un Albo di fornitori, in particolare librerie e cartolerie, finalizzato alla fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado destinatari del contributo regionale “Buoni Libro” mediante cedole librarie o voucher.

Tra i requisiti necessari: l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, regolarità contributiva (DURC), gestione del ciclo di fatturazione in modalità elettronica, disponibilità di una sede operativa nel territorio comunale di Grottaminarda o in provincia di Avellino per rendere più agevole la prenotazione ed il ritiro dei testi ai genitori.

L’elenco dei soggetti iscritti all’albo sarà reso pubblico sul sito istituzionale del Comune e le famiglie potranno scegliere autonomamente e liberamente a quale rivolgersi per spendere le cedole librarie o voucher,

L’Avviso per consultare ogni altro dettaglio e la modulistica utile agli operatori economici per manifestare il proprio interesse a far parte dell’Albo, sono scaricabili dal sito istituzionale al link

https://comune.grottaminarda.av.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1806:manifestazione-dinteresse-per-albo-fornitori-libri-di-testo-mediante-cedole&catid=35:articles