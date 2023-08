Come negli anni precedenti anche questa V° edizione si svolgerà presso le Antiche Cantine Mustilli in Via dei Fiori 20 situate nello splendido borgo di Sant'Agata de' Goti

Gli artisti che parteciperanno a questa Rèunion hanno aderito, si riconoscono, nel “manifesto culturale” di Cross Cities (https://crosscities.cloud/ccs2023/).

Il progetto Cross Cities costituisce un crocevia di luoghi, artisti ed espressioni diverse e che alimentano un dialogo “incrocio, confronto” di diversità espressive.

Cross Cities – Summer Edition – accoglie opere autoriali, progetti scientifici, educativi e di divulgazione in arte e tecnologia da artisti italiani e stranieri; opere di arte sonora, video art, robotica, animazioni, video CGI, realtà virtuali, realtà aumentate, arte mobile, giochi, arte su Internet, teatro, danza, fashion, arte visiva, figurativa, plastica.

Ingresso libero.

Credit – La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie all’intervento di queste professionalità: Maurizio Chiantone, Art director; Enrico Pofi e Anna Tagliafierro, Consulenza; Valentino Santarcangelo, Audio a supporti; Andrea Bove, Camera; Laura Paladini ed Emanuele Leone, Graphic design; Carmen Munafò, Consulenza VR; Maurizio Chiantone ed Enrico Pofi, Visual and Editing; Maurizio Chiantone, Web design e media strategici; Enrico Pofi, Fotografia; Paolo Russo, Comunicazione; Osmana Pofi, traduzioni; Renato Gottscher, Supporto social media; Isabella Chiantone Mustilli, Segreteria di progetto / produzione.

E ai contributi dei seguenti Partner: Associazione Blu’S APS, Cantine Mustilli, Canale21, Fondazione Idis – Città della Scienza – D.RE.A.M Fablab, Filocafè, R&C Communication, Informazione Cultura e Spettacolo, Sentieri Luminosi.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web www.crosscities.cloud o i canali social:

Youtube – https://youtube.com/@crosscities

Facebook – https://www.facebook.com/crosscities/

Instagram - https://www.instagram.com/cross.cities/

Twitter - https://twitter.com/crosscities

>>>>> Segue programma in forma tabellare >>>>>

### _ Programma performance ed incontri _ ###

### venerdì 11 Agosto

1 – 20.30 Rosanna De Lucia e Donatella Nicolardi \ Z come Disordine

2 – 21.00 Biagio Francia \ The New Age???

3 – 21.30 Diego Watzke \ Carmen

4 – 22.00 Sciarma Music \ Metaverso acustico

Giuseppe Vietri – sax, oggetti, field recording \ Gianni Papa – elettronica \ Carmine “Gamino” Minichiel-lo – elettronica \ Antonio Iacuzio – ottoni, ottoni preparati \ Paolo Godas – basso elettrico

### sabato 12 Agosto

5 – 20.30 Franca Tribioli e Walter M. Pagnanelli \ Ciociaria, racconto di un andare intorno :: 09’12’’

6 – 21.00 Stefano Sivestri \ Live coding with String/Supercollider & Arduino synthboard shield

7 – 21.30 Jutta Mayer \ Musica di Maurizio Chiantone / Sinesthetic Bodies in quiet

8 – 22.00 Mario Gabola \ Jitterbug Sax solo

9 – 22.30 Alessandra Borgia \ La gatta Rusinella

### domenica 13 Agosto

10 – 20.30 Sonic Alliances \ Virus

11 – 21.00 Sabrina Carnevale \ The power of conscious words

12 – 21.30 Neil Leonard \ Site specific

13 – 22.00 Peppe Buonanno \ Guarda!

14 – 22.30 CrossCitiesCollective \ Sonic Alliances, Stefano Silvestri, Neil Leonard, Sabrina Carnevale, Valentino Santarcangelo

Oltre le performance, durante tutti i tre giorni dell’evento, sono visitabili:

INSTALLAZIONI \ 11.12.13 AGOSTO

15. Rosanna De Lucia e Donatella Nicolardi \ Z come Disordine

16. Nicoletta Scilimati \ Grow

17. Irene Ranaldo & Valentino Santarcangelo \ Symphoniae Naturae

18. Francesco Pinto e Maurizio Chiantone \ LUXXX

19. Fondazione Idis – Città della Scienza – D.RE.A.M Fablab \ Extreme Tour – Vite Estreme, Biodiversità e Resilienza

VIDEO ROOM \ 11.12.13 AGOSTO

20 – 19.00 Federica De Stasio \ fRINGE – Follow the Rabbit :: 04′:03”

21 – 19.05 Frédéric Acquaviva \ A.I. Music :: 06′:01”

22 – 19.15 Lauren Grabelle \ All Things Cold :: 03′:45”

23 – 19.20 Jeremy Welsh e Trond Lossius \ The Atmospherics 12 :: 15′:00”

24 – 19.35 Marie Kawazu \ Episode1 :: 05′:36”

25 – 19.45 Volkan Budak \ The Meridian :: 08′:30”

26 – 19.55 Francesco Petacco \ Limbrunire-Marinella Pastorale :: 20′:00”

27 – 20.15 Martina Pagano \ Redivivo :: 05’:00”

AUDIO ROOM \ 11.12.13 AGOSTO

28 – 22.30 Brunhild Meyer-Ferrari e Christoph Heemann \ Stürmische Ruhe :: 29′:07”

29 – 23.00 Janusz Brudniewicz \ Game of Silence :: 09′:12”

30 – 23.10 Roger Alsop \ The Risk of Drift of Artistic Language :: 02′:23”

ARTE VISIVA \ 11.12.13 AGOSTO

31. Mario Ciaramella \ Arcaico

32. Franca Tribioli \ Una scala era lì, al di là della porta, e nel salire girava. Era stretta e ripida. La presi.

33. Mauro Walter Pagnanelli \ Volo verso il mondo dell’immaginario-reale

34. Enrico Pofi \ …

35. Salvatore Manzi \ Aritmoi accompagnato da un testo critico a cura di Stefano Taccone

36. Sudhir Pandey \ Exploring the Inner Universe: A Philosophical Journey through Art

37. Dafni Gaspari \ …

VIDEO READING \ 12 AGOSTO

38 – 23.00 Franca Tribioli e Mauro Walter Pagnanelli \ Ciociaria, racconto di un andare intorno :: 09′:12”