La città si conferma capitale del liscio in questi ultimi anni dopo la nascita delle Emisurela e del Team di Ballerini del Dance Borgo di Faenza e ora anche de Gli Alluvionati del Liscio

Dopo il primo martedi di agosto che ha fatto un vero e proprio boom con la seconda edizione di Betlemmethon con Cisco come ospite, proseguono i Martedi di Agosto a cura di AudioCoop e Casa della Musica verso il MEI 2023 di Faenza che si terra’ dal 6 all’8 ottobre.

Proseguono con un segno di grande rilievo: la nascita di una nuova orchestra di liscio in tempi come questi, difficili e complicati, un segno di rinascita importante per una orchestra che vede alla batteria un giovane musicista esordiente di appena 16 anni, m adi grandissima bravura. Infine, gli Alluvionati del Liscio vede il ritorno dal vivo del grande Loris Ceroni al basso, dopo l’alluvione che ha visto completamente distrutto il suo importante studio di registrazione dove sono passati artisti del calibro di Anna Oxa per Sanremo solo per citare l’ultima Martedi 8 agosto a partire dalle ore 21 si terra’ un battesimo di grande importanza. “In momenti di difficolta’ come quelli che stiamo vivendo oggi e’ positivissimo l’esordio di una nuova orchestra di liscio che nasce a Faenza, una delle citta’ piu’ colpite dall’alluvione” dichiara la rockstar del liscio Roberta Cappelletti che fara’ da madrina all’esordio ufficiale de Gli Alluvionati del Liscio, super orchestra guidata dal fisarmonicista Alvio Focaccia, gia’ uscita dal vivo con l’esecuzione di Pipaza, un grande brano di liscio del Maestro Secondo Casadei dedicato al grande ciclista faentino Giuseppe Minardi, e che annovera tra i suoi musicisti l grande sax brillante e autorevole di Jastin Visani e il contrabbasso del grandissimo direttore d’orchestra e arrangiatore Loris Ceroni, tra gli altri. Una super formazione quella de Gli Alluvionati del Liscio che invita tutti a venirla a sentire martedi 8 agosto in Piazza del Duomo a Faenza a partire dalle ore 21 quand oltre al repertorio ricchissimo in preparazione sta lavornado anche ad alcune chicche insieme alla grande Roberta Cappelletti, reduce dai grandi successi di Veglione Romagnolo, insieme alle faentine Emisurela, Faenza e’ oramai grazie all’attivismo del MEI una grande fucina di nuovo liscio per le nuove generazioni, e di Cara Forli , dove ha duettato con gli Skiantos e con Morgan, l’omaggio ai giganti del liscio che torna ai primi di settembre nel capoluogo forlivese.

La formazione degli Alluvionati del Liscio e ‘ formata da Alvio Focaccia alla fisarmonica, Kevin Cimatti sedicenne alla batteria, Andrea Montanari e Ugo Farolfi alle chitarre, Luisa Viarani alla voce, Fabrziio Cimatti al clarinetto, Jastin Visani al sax e il grande direttore d’orchestra Loris Ceroni al basso.