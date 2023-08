“Cordialità, umanità e grande professionalità sono le caratteristiche del neo reparto"

“Cordialità, umanità e grande professionalità sono le caratteristiche del neo reparto di Oculistica dell’Ospedale di Ariano Irpino” . Con queste parole la figlia di un paziente, operato dall’equipe di Chirurgia oculistica, ringrazia il personale sanitario con una mail indirizzata al Direzione Sanitaria del P.O. “Frangipane” dell’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante.

“Ho apprezzato molto tutto il personale; in modo particolare, ringrazio di cuore il dottore che ha diretto ed eseguito l’intervento di mio padre, con serietà ed elevata competenza, e l’infermiera che, con la sua estrema empatia, ha saputo accogliere e tranquillizzare al meglio i primi pazienti. - scrive la figlia dell’assistito - Non posso che consigliare e raccomandare perché questi specialisti rappresentano un valido esempio di un’efficiente sanità pubblica. Grazie ancora!”.

L’UOSD Oculistica a distanza di un anno dall’apertura degli ambulatori, con l’attivazione a partire dal mese di agosto anche della chirurgia oculistica, si conferma un servizio strategico e fondamentale per la popolazione irpina, frutto dell’attività di potenziamento dell’offerta sanitaria e ospedaliera portata avanti dalla Direzione Strategica dell’ASL di Avellino per rendere il Presidio Ospedaliero di Ariano irpino punto di riferimento per l’intera provincia.