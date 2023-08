La rassegna dedicata ai vini del Taburno è in programma dal 31 agosto al 3 settembre

Torrecuso – Al via la macchina organizzativa della 48esima edizione di ‘Vinestate’, la rassegna dedicata ai vini del Taburno che coniuga il buon vino ad arte e cultura, in programma a Torrecuso, grazioso e antico borgo sannita, da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre. “Anche quest’anno – dichiara il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella – si alzerà il sipario su Vinestate nella giornata di giovedì 31 agosto e in questi giorni stiamo per ultimare il ricco programma della manifestazione che farà apprezzare ancora una volta la ricca offerta enologica della nostra area. Avremo le aziende del territorio nelle piazze principali del paese che faranno degustare l’ottimo prodotto ottenuto dalle nostre uve e nelle sale dello storico palazzo Cito-Caracciolo avremo una serie di focus che punteranno l’accento sull’importanza del vino inteso come fattore complesso di cultura, storia, tradizione ed innovazione. Nei quattro giorni di Vinestate – continua Iannella - avremo anche momenti musicali, diverse degustazioni guidate e nel nostro meraviglioso centro storico stand dell’artigianato e dei prodotti tipici del Taburno e gli artisti di strada. A completare il percorso anche stand gastronomici dove assaporare le prelibatezze del territorio accompagnate dagli ottimi vini delle cantine partecipanti alla kermesse. Insomma – conclude Iannella – saranno tante le iniziative all’interno del cartellone di ‘Vinestate’ 2023 che nei prossimi giorni andremo a presentare”.