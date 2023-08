Corsi estivi sulle competenze digitali promossa dal Rotaract Hirpinia Goleto

Sant’Angelo dei Lombardi - Al via da lunedì 7 a giovedì 10 agosto 2023 la prima edizione della Digital Summer School_ organizzata dal Rotaract Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto.

Le lezioni della durata di 90 minuti in presenza forniranno ai partecipanti delle nozioni pratiche per acquisire o arricchire la padronanza degli strumenti digitali come Power Point ed Excel utilizzati nel mondo del lavoro. Inoltre, saranno illustrati i principali concetti e gli strumenti utili per migliorare la conoscenza della sicurezza informatica e di quelle che sono le principali insidie del web.

Angelo Di Pietro, presidente del Rotaract club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto per l’a.R. 2023-24 ha commentato “in un contesto lavorativo e sociale in cui la tecnologia è pervasiva è di fondamentale importanza conoscere e padroneggiare gli strumenti digitali, questa prima edizione della Digital Summer School rappresenta un’opportunità per migliorarne la conoscenza e l’utilizzarli in maniera appropriata. I corsi sono rivolti a tutte le fasce d’età, sia per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro e sia per chi già lavora”.

Le lezioni si svolgeranno in presenza a partire dal pomeriggio del 7 agosto alle ore 18:30 presso la sede del Rotary e Rotaract “Casa Loreto” nel centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi. Per tutte le tematiche affrontate sono previsti due corsi distinti: livello base, per chi si avvicina per la prima volta agli strumenti e livello avanzato per chi già li utilizza, ma vuole approfondirne il funzionamento.

Per conoscere il programma completo ed iscriversi occorre consultare il seguente link: http://linktr.ee/rac_hirpiniagoleto

La partecipazione ai corsi prevede un piccolo contributo che sarà devoluto alla Rotary Foundation ed ai suoi programmi finalizzati a favorire l’accesso all’assistenza medica di alta qualità nei paesi in via di sviluppo alle madri e ai loro bambini più vulnerabili al fine di garantire loro una vita più lunga e sana.