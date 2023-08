Sono i nomi scelti da Marracash per completare le line up del festival rap più atteso dell'anno

Ci siamo. Manca poco più di un mese a MARRAGEDDON e, dopo aver annunciato nelle ultime settimane altri ospiti che si sono aggiunti alla line up delle due date di Milano e Napoli, Marracash chiude oggi il cast degli artisti che andranno a esibirsi sabato 23 settembre sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura e sabato 30 settembre su quello dell’ippodromo di Agnano.

Ernia, reduce del successo discografico e live del suo ultimo album, che sta tuttora portando live ovunque, è l’ultimo ad aggiungersi alla data di Napoli: tra i pesi massimi della scena, non poteva mancare il suo nome tra i guest del festival rap più atteso dell’anno. Sul palco di Milano, invece, saranno presenti anche ANNA, tra le 5 artiste femminili più ascoltate su Spotify, ora in testa alle classifiche con la sua ultima hit “Vetri Neri” con Capo Plaza prodotta da AVA, e MILES, giovanissimo artista e hitmaker che è diventato nell’ultimo anno tra i più talentuosi e richiesti producer della scena urban, e non solo, e che quest’estate sta infiammando le dancefloor italiane e internazionali con i suoi set esplosivi.

Il MARRAGEDDON, unico imperdibile evento live di Marracash per tutto il 2023, irrompe sulla scena per celebrare il percorso che questo genere ha fatto negli anni. Due show irripetibili, che l’artista ha voluto mettere in piedi per suonare live la sua musica assieme ad altri artisti e amici, come una grande festa che unisca Milano e Napoli.

Il direttore artistico Marracash ha radunato alcuni colleghi tra i più rilevanti della scena urban italiana, che si alterneranno sul palco di MARRAGEDDON nel corso delle due date, ciascuno di loro porterà sul palco il proprio set e una performance studiata ad hoc per l’occasione.

Questa la line-up ufficiale e completa degli artisti, che per entrambi gli appuntamenti si chiuderà con il live forse più atteso di tutti, quello del padrone di casa:

23 SETTEMBRE A MILANO IPPODROMO SNAI LA MAURA SALMO | FABRI FIBRA SHIVA | PAKY ANNA | MILES | KID YUGI MARRA + GUÈ IN SANTERIA MARRACASH 30 SETTEMBRE A NAPOLI IPPODROMO DI AGNANO LAZZA | GEOLIER MADAME | ERNIA NAYT MARRA + GUÈ IN SANTERIA MARRACASH

Per entrambe le città, lo show inizia alle ore 17.00.

I biglietti per i due appuntamenti, così come l’abbonamento unico per partecipare a entrambe le tappe del festival sono già disponibili.

Prevendite per Milano su Ticketone, Ticketmaster e punti vendita abituali.

Prevendite per Napoli su Ticketone, Ticketmaster, Etes e punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it

Radio Deejay e m2o sono media partner di Marrageddon.

“Marra è da sempre un amico delle nostre radio, per questo abbiamo scelto di seguire il suo percorso dal principio e oggi siamo felici di poter supportare anche il suo festival. Saremo presenti a Milano e a Napoli con Deejay e m2o con un programma unico, pensato per l’evento, che andrà in onda in contemporanea su entrambe le radio. Il format sarà esclusivo: Albertino e WAD in diretta da Marrageddon. Insomma, ci saremo e lo faremo, come sempre, in modo speciale.” (Linus e Albertino)

Adidas è Official Partner del festival.

Frecciarossa è il Treno Ufficiale del festival.

Eventi in Bus è servizio bus ufficiale del festival.

Gli ultimi anni sono stati per Marracash una grande conferma artistica di quanto prodotto in tutta la sua carriera. Due dischi di grande successo, che continuano a piantonare le classifiche e contano in totale 12 certificazioni platino – 5 per “NOI, LORO, GLI ALTRI” e 7 per “Persona” – e 4 miliardi di stream, un tour che ha registrato un totale 250.000 presenze – con oltre 150.000 biglietti venduti per le date indoor, tutte sold out, nei Palasport – e la vittoria della Targa Tenco 2022 con “NOI, LORO, GLI ALTRI” per la categoria miglior disco in assoluto.