Grottaminarda (Av) – “Trio Mephitis” al Castello D’Aquino

Torna i "Luoghi della musica"

Grottaminarda (Av) - L’oramai consolidato appuntamento con la prestigiosa rassegna itinerante “I luoghi della Musica”, quest’anno anticipa e vede Grottaminarda con il suo Castello d’Aquino, protagonista ad agosto e non più a settembre.

La rassegna giunta alla XXXI edizione ed iniziata a luglio, farà tappa domenica 6 agosto alle ore 20,15 nella suggestiva location dei Giardini Pensili del Castello d’Aquino con un programma che si preannuncia particolarmente coinvolgente: “Contaminazioni sonore contemporanee” proposto dal “Trio Mephits”. Valeria Veltro voce, Gaetano Agoglia, chitarra, Donato Modrone, cajon spazieranno tra brani dalle sonorità latine a classici della tradizione napoletana.

Dunque sonorità molto particolari per un concerto non solo strumentale come ci aveva abituato la rassegna ma anche con una splendida voce.

Il Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia è a cura dell’Associazione Musicale Internazionale “Arturo Toscanini” con la Direzione Artistica del Maestro Antonella De Vinco e vede il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

A nome dell’intera Amministrazione arriva alla cittadinanza l’invito da parte della Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci, a partecipare:

«La nostra partnership con la rassegna “I luoghi della Musica” cresce e si consolida – afferma il Presidente del Consiglio Comunale – quest’anno l’abbiamo voluta nel cuore dell’estate per godere appieno della piacevolezza di ascoltare grande musica nei giardini del nostro Castello. Il Comune di Grottaminarda continua ad investire nella cultura e nel marketing territoriale poichè far parte di un cartellone di eventi così importante significa far conoscere i nostri “luoghi” e la nostra ospitalità».