Caffè Letterario 2023 prevede incontri con giornalisti di fama nazionale e regionale, confronti e tavole rotonde su tematiche sociali, culturali, turistiche e promozionali, eventi vari, mostre d’arte e fotografiche

Si presenta il libro del Prof. Sen. Gaetano Quagliariello “SCUSA PAPÁ MA TIFO NAPOLI”.

Dopo la conquista del terzo scudetto da parte del Napoli tante sono le iniziative editoriali, libri e pubblicazioni date alle stampe, primeggia tra tutte il libro” SCUSA PAPÁ MA TIFO NAPOLI”.

Sabato 5 Agosto alle ore 18:30 nella piazzetta Mons. Chiusano a Sant’Angelo dei Lombardi verrà presentato il libro scritto dal Prof. Sen. Antonio Quagliariello “SCUSA PAPÁ MA TIFO NAPOLI”, edizioni Rubettino.

Intervisterà l’autore il noto giornalista Dott. Antonio Corbo, editorialista del quotidiano “La Repubblica”, che ritorna a Sant’Angelo dei Lombardi dopo qualche anno.

L’iniziativa è stata voluta e promossa dalla Pro Loco Alta Irpinia

Sant’Angelo dei Lombardi, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, del Comitato Regionale UNPLI Campania, con la collaborazione della Confraternita Della Misericordia e dell’Impresa Sociale “Carmasius”.

Dopo i saluti iniziali, tra l’altro del Sindaco Prof.ssa Rosa Anna Repole, del Presidente della Pro Loco Tony Lucido, il giornalista Antonio Corbo intervisterà il Prof. Universitario, Scrittore, grande tifoso del Napoli Gaetano Quagliariello, già Parlamentare e Senatore della Repubblica per alcune legislature.

Una storia avvincente fatta di passione per lo sport, per il calcio e per il Napoli tra amarcord famigliare, affetto e rispetto per il padre e diversificazione nel tifo per la squadra del cuore.

Con la conquista del terzo scudetto da parte del Napoli, è cresciuto a dismisura l’entusiasmo e la passione dilagante non solo nella città di Napoli, in Campania, all’estero, ovunque.

È tanta la sensibilità verso la passione, l’apprezzamento verso l’impegno per il recupero di protagonismo anche nel calcio, c’è il rispetto, la simpatia e la passione verso i colori del Napoli, della squadra di calcio e della simbologia che tutto questo rappresenta.

Dopo i grandi successi delle recenti presentazioni avvenute un po’ ovunque, per ultima anche al Tennis Club di Napoli presso la Villa Comunale della città Partenopea è forte l’attesa per la presentazione a Sant’Angelo dei Lombardi di Sabato 5 Agosto del libro “SCUSA PAPÁ MA TIFO NAPOLI”.