L'iniziativa, fortemente voluta dal parroco e sostenuta da Sara Spiniello

La benedizione degli animali si basa sull’idea di protezione e benedizione per gli animali tutti. Questa pratica può avvenire in occasioni specifiche come la festa di San Francesco di Assisi, considerato il patrono degli animali, oppure può essere organizzata in altre date per promuovere la sensibilizzazione verso gli animali e la loro protezione così come avverrà sabato 5 agosto 2023 alle ore 18:30 con un momento di riflessione e di sensibilizzazione ed alle ore 19:00 con la Santa Messa ufficiata da Padre Marcello Tahuil

presso la Chiesa di Sant’Egidio Abate di Grottolella (Av). L’iniziativa, fortemente voluta dal parroco e sostenuta da Sara Spiniello referente di “In ricordo di Lacuna” è nel programma dedicato alla novena in occasione dei festeggiamenti di Santa Anastasia. L’obiettivo principale di queste benedizioni è sensibilizzare le persone sull’importanza degli animali e promuovere il loro rispetto e protezione. Questo può aiutare a diffondere la consapevolezza sugli abusi verso gli animali, sulla necessità di proteggere le specie in via di estinzione e di adottare comportamenti rispettosi verso tutte le creature viventi.

Inoltre, la benedizione degli animali può offrire un’opportunità per riflettere sulla connessione tra gli esseri umani e gli animali e sul modo in cui la cura e il rispetto per gli animali possono contribuire a una più equilibrata e sana convivenza tra tutte le creature sulla terra.

“Ringrazio di cuore Don Marcello per aver voluto inserire anche i nostri fratelli animali nel programma religioso dedicato ai festeggiamenti della nostra Santa Anastasia. La benedizione degli animali e la sensibilizzazione verso di loro possono svolgere un ruolo essenziale nell’educare le persone sull’importanza del rispetto e della protezione degli animali, promuovendo la consapevolezza e contribuendo alla creazione di una società più compassionevole e rispettosa nei confronti di tutte le forme di vita” ci dice la referente Spiniello.