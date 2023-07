I francobolli in esposizione sono catalogati per nazioni e cronologicamente

Martedì 1 agosto 2023, alle ore 18.00, apertura della mostra “I francobolli della collezione Antonio Lapenna” nel Castello Ducale Pignatelli di Bisaccia. L’evento sarà preceduto dai saluti del Sindaco, Marcello Arminio, e dalla presentazione del curatore Michele Oreste Lapenna.

Per la prima volta viene presentata al pubblico una collezione di francobolli storicizzata, raccolta da Antonio Lapenna (1913-1997), maestro elementare di Bisaccia appassionato di filatelia, a partire dalla metà del secolo scorso con lo scopo di conservare quella corrispondenza privata dei cittadini bisaccesi emigranti all’estero.

I francobolli in esposizione sono catalogati per nazioni e cronologicamente: si distinguono in usati e nuovi, incollati su buste di corrispondenza o staccati, timbrati e non, espressi su raccomandate, segnatasse e altro. Preziosi i francobolli degli antichi Stati italiani, del Regno d’Italia e della Repubblica, ma anche quelli provenienti dalle isole dell’Egeo e dalle terre dell’emigrazione (Stati Uniti d’America, Australia, Svizzera, Francia, Inghilterra e Germania). Non mancano cartoline postali e fotografiche per scambi di saluti, lettere via mare e via aerea e cartoline prodotte in occasione della Giornata della Filatelia nazionale e internazionale.

La mostra sarà visitabile dal 1 al 30 agosto 2023 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.