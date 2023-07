Aniello Di Santillo annuncia le dimissioni dal partito politico Volt Italia

"Ora per me è arrivato il momento di riflettere per poter prendere la scelta migliore per il mio futuro"

Nel pomeriggio il giovane santarpinese ha comunicato la sua decisione di lasciare il gruppo politico "Ringrazio Luigi Scaramuzzini per la disponibilità, la cordialità e la competenza che ha dimostrato di avere in questi anni e che ha messo a disposizione mia e di tutto il gruppo. Sono cresciuto e ho imparato molto dai suoi insegnamenti e dal suo esempio, il rapporto di stima e di amicizia infatti rimarrà – ha affermato Di Santillo – Ora per me è arrivato il momento di riflettere per poter prendere la scelta migliore per il mio futuro. Ciò che non cambierà mai, però, a prescindere dall'appartenza a qualsiasi partito politico, è salvaguardare gli interessi dei cittadini, mettere al primo posto il mio paese per il bene comune"

Source: www.irpinia24.it