Il 31 luglio si comincia con il documentario Rebuilding Ukraine, alle 18,00 presso la Sala Cinema del Palazzo degli Uffici

In procinto di spalancare le porte al pubblico e agli ospiti invitati a questa undicesima edizione dell’Ariano International Film Festival (31 luglio – 6 agosto 2023), sveliamo qualche appuntamento e dettaglio del programma. La sempre incantevole cornice di Ariano Irpino sarà, per una settimana, lo scenario perfetto per vivere e respirare insieme la magia del Cinema.

Dal 31 luglio, dalle 10.30 alle 20.30, in cartellone ci saranno le proiezioni, totalmente gratuite, delle 70 opere finaliste, suddivise in tre sezioni – AIFF WORLD, AIFF GREEN e AIFFMade in Campania – e di vario formato/genere (lungometraggi, corti, animazione). In serata, intorno alle 21,00 toccherà invece alla presentazione di eventi speciali e opere fuori concorso. L’Auditorium Comunale e la Sala Cinema nel Palazzo degli Uffici sono le locations prescelte per le proiezioni.

Il 31 luglio si comincia con il documentario Rebuilding Ukraine, alle 18,00 presso la Sala Cinema del Palazzo degli Uffici, a cui seguirà il dibattito con Romain Hanon, Senior External Relations Associate dell’UNHCR. Quindi avranno luogo la Cerimonia di intitolazione dell’Auditorium comunale, alle 20.30, e la proiezione del docufilm Dietro gli occhiali di Valerio Ruiz, alle 21,00.

Mentre il giorno seguente, il 1° agosto, si terrà il workshop : “Incontri ravvicinati con il lupo”, laboratorio educativo-creativo sulla figura del lupo, che permetterà ai più giovani di entrare in relazione con l’animale simbolo della terra irpina e di conoscerlo più da vicino. Il gruppo di lavoro è composto da Piernazario Antelmi – WWF Italia- Donatella Porfido – WEEC Network Italia – Stefania Santoro – WEEC Network Italia

Nel pomeriggio, spazio alla letteratura presso il Museo delle Ceramica con la presentazione del libro Sorelle di Maurizio De Giovanni. Ad accompagnare lo scrittore, celebre per la serie de Il Commissario Ricciardi e ospite presso il Museo civico e della ceramica (ore 17.30), l’attore Alessandro Incerto.

Il 2 agosto prosegue il programma con la letteratura: Mario Cordova, attore e doppiatore di grande fama – tra le star a cui ha prestato la voce, Richard Gere e Michael Keaton – presenta il suo primo romanzo Gli uccelli non hanno vertigini, anticipando l’appuntamento del pomeriggio, ossia la Cerimonia di premiazione dei cortometraggi scuola e il Premio della Giuria studenti (ore 19,00),presso la Sala Cinema del Palazzo degli Uffici.

Il giorno successivo, il 3 agosto, tocca invece alla Premiazione dell’AIFF GREEN (ore 19,00) e alla proiezione, fuori concorso, de Il terremoto. Irpinia 1980, a cui seguirà l’incontro con la giornalista Rai Alessandra Rossi e con il parlamentare Toni Ricciardi. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno all’Auditorium comunale.

Il 4 agosto in cartellone alle 21,00, troviamo la Premiazione dei titoli AIFF Made in Campania.

Il 5 agosto sarà una giornata pienissima. Si comincia alle ore 10,00 con Roberto Girometti, importante direttore della fotografia, regista, sceneggiatore e critico cinematografico, che ci condurrà in un viaggio alla scoperta del Cinema, sin dalle sue origini. Il workshop: “Un viaggio attraverso la cinematografia”, gratuito previa iscrizione si terrà nella Sala Palazzo degli Uffici.

Dalle ore 17,00 il Centro Storico e la Villa Comunale accoglierà gli apprezzatissimi cosplayer

: TeamAvengers e Robottoni di Wasama Creative Factory pronti a intrattenereil pubblico con i loro incredibili costumi, pieni di dettagli e colori. In serata, alle 21,00 il Viale degli Ippocastani ospiterà la proiezione del film TIK TOK, seguito dal dibattito con parte del cast (Eva Henger, Valentino Marini e il produttore Massimiliano Caroletti).

Il 6 agosto, durante la giornata vedremo sfilare di nuovo, per le vie del Centro Storico e in Villa Comunale, per la gioia dei piccini e per gli appassionati, il coloratissimo TeamAvengers e i Robottoni di Wasama Creative Factory. A partire dalle ore 20:30, la magnifica Villa Comunale di Ariano Irpino diventerà il palcoscenico di un evento indimenticabile: la spettacolare serata finale dell’AIFF 11. Per rendere l’atmosfera ancora più glamour, un lungo Red Carpet che si snoderà sotto i vostri occhi vedrà sfilare artisti del calibro di Rocco Papaleo, Giuseppe Pirozzi, Francesco Panarella, Carlo Guitto, Anna Ammirati, Agostino Chiummarello (provenienti niente meno che dalla serie fenomeno Mare fuori) e Uğur Güneş, noto come uno degli uomini più belli del piccolo schermo conosciuto per il ruolo di Ylmaz Akkaya nella serie Terra amara

Questo evento sarà l’epicentro della kermesse, un’esperienza straordinaria che vi trasporterà in un mondo di emozioni e meraviglie. Unitevi a noi e lasciatevi travolgere dalla magia dell’AIFF.

Vi aspettiamo all’Ariano International Film Festival dal 31 luglio al 6 agosto 2023!