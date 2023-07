Lo spettacolo si terrà sabato 29 Luglio nella contrada Pagani

Paupisi – Alla contrada Pagani di Paupisi, in provincia di Benevento, continuano i festeggiamenti in onore a Maria Santissima di Pagani con tanti appuntamenti in onore alla Vergine organizzati dall’associazione culturale ‘Il Sogno’. Un’associazione nata diversi anni fa ed impegnata anno dopo anno nell’organizzazione di questi festeggiamenti. Questa sera, sabato 29 luglio, alle ore 21.00 c’è attesa per il grande show del duo comico gli ‘Arteteca’ che saranno preceduti dal concerto degli OMP – Omaggio di Musica Popolare. La serata sarà presentata dall’autore e conduttore radio-televisivo Francesco Vitulano.

Gli Arteteca entrano nel cast di Made in Sud nel 2008, coppia professionale e di vita, Monica Lima e Vincenzo Iuppariello, nascono ufficialmente nel 2007 come duo comico napoletano, dopo due anni di esperienze in vari teatri di cabaret napoletani.

A ‘Made in Sud’ abbiamo interpretato due cuori solitari che cercano l’amore in chat – raccontano Monica ed Enzo – due sposini nel giorno delle nozze; due facebook addiction in terapia di gruppo per disintossicarsi; due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia e una coppia di personaggi televisivi formatasi ad “Uomini e donne”. Vincitori e finalisti dei premi italiani più ambiti nel mondo della comicità, sono protagonisti di divertenti gag dove si racconta un esilarante appunto il rapporto donna/uomo. Il 17 marzo 2016 è arrivato il loro primo film dal titolo: Vita, Cuore, Battito! E il 15 dicembre dello stesso anno è uscito nelle sale “Natale a Londra”. Bisogna dire che ‘Vita Cuore Battito’ è stata la pellicola italiana che nel primo week end di programmazione ha ottenuto degli incassi altissimi. Un film che ha ottenuto una sorprendente risposta. All’inizio del 2018 è uscito poi il nuovo film “Finalmente sposi” con la regia di Lello Arena. Nella stagione estiva Enzo Iuppariello e Monica Lima, gli esilaranti e irresistibili ‘Arteteca’, stanno portando sui palchi di tantissime piazze riflessioni e sano umorismo dove si raccontano come coppia, parlando e discutendo della loro vita privata in modo ironico. Ciò affrontando problematiche e argomenti riguardanti la famiglia, l’amore, il sesso e molti altri aspetti di vita vissuta! Tutto lo spettacolo è sostenuto dal loro modo di essere una coppia.

Dunque sabato 29 luglio la piazza di contrada Pagani di Paupisi sarà sicuramente colma di persone che vogliono trascorrere una serata spensierata all’insegna della comicità degli ‘Arteteca’ dell’AR Spettacoli di Agostino Russo. Al termine dello show degli ‘Arteteca’ in piazza Pagani si continuerà a ballare con un ‘Music Party’ a cura del Forum dei Giovani di Paupisi. Nel corso della serata in funzione un super stand gastronomico con tante prelibatezze che ogni anno sono andate a ruba: fantasie culinarie organizzate dal comitato festa ‘Il Sogno’.