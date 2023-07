Oggi, 28 luglio, messa congiunta con i parroci di Pozzuoli e Monteforte

Monteforte Irpino – In occasione del decennale della tragedia di Acqualonga, questo pomeriggio alle 18.30 sarà celebrata una messa di suffragio presso il Giardino della Memoria.

A celebrare la funzione saranno i parroci di Monteforte (Don Fabio Mauriello) e Pozzuoli (Don Mario Russo). Tante le autorità civili e militari che si recheranno sul posto: oltre all’Amministrazione Comunale di Monteforte Irpino e a quella di Pozzuoli, sono attesi i rappresentanti della Questura e della Prefettura di Avellino, i rappresentanti delle forze dell’ordine, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, le Misericordie e la Croce Rossa, oltre a tutti i volontari che in quella maledetta notte di dieci anni fa si prodigarono nei soccorsi.

I piccoli volontari dell’Azione Cattolica di Monteforte Irpino parteciperanno alla funzione attraverso un momento di preghiera, la recitazione di una poesia e il simbolico lancio in cielo di palloncini bianchi.

«Dieci anni fa la tragedia che ha scosso per sempre le nostre vite – ha dichiarato il Sindaco di Monteforte, Costantino Giordano – non dimenticherò mai quelle ore di angoscia e disperazione. Fui tra i primi ad accorrere sul posto, e il dolore a distanza di tanto tempo non è mai passato. Saremo sempre vicini ai familiari delle vittime, a cui abbiamo dedicato il Giardino della Memoria e l’opera d’arte “Vivere ancora”, in memoria dei 40 angeli scomparsi.»