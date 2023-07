Il servizio di Continuità assistenziale, verrà garantito dal 10 al 20 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Laceno - In considerazione del periodo estivo e del conseguente maggior afflusso turistico che interessa la Località Laceno, l’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in accordo con il Comune di Bagnoli Irpino, ha disposto l’attivazione per il mese di agosto di un presidio di Guardia Medica Turistica per potenziare l’assistenza sanitaria rivolta ai residenti e alle persone che soggiornano nel periodo estivo o che si recano per motivi turistici al Laceno.

Il servizio di Continuità assistenziale, attivo presso la sede di Via Serroncelli in Località Laceno nel comune di Bagnoli Irpino, verrà garantito per il mese di agosto nei giorni prefestivi e festivi, nonché nei giorni feriali dal 10 al 20 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.