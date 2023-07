Villaggio itinerante di educazione al benessere che si sta volgendo dal 21 luglio

Borgosalus propone una via per Bartolomeo Tafuro,medico missionario in Kenia.

Continua ininterrottamente il “Borgosalus”-villaggio itinerante di educazione al benessere” che si sta volgendo dal 21 luglio nella città di Montoro.

[ ] Questi gli eventi previsti per oggi.Aprono la mattinata i podisti della 55^ fiaccola S.Pantaleone.I fiaccolatori partiranno da Bussi sul Turino((Pescara) e raggiungeranno domani Montoro, dopo aver percorso ben 223 Km.-Lo sport prosegue con

l’open day della palestra FP centro fitness. In mattinata è programmata la campagna per la prevenzione delle malattie vascolari con la consulenza del dott.Massimo De Girolamo.Di grande valore etico-sociale l’evento della serata.Gli organizzatori del Borgosalus consegneranno nelle mani del Sindaco di Montoro Avv.Giaquinto,la richiesta di intitolare una strada della città ad un illustre cittadino del territorio:Bartolomeo Tafuro,medico missionario in Kenia dove ha costruito anche un Ospedale tutt’ora in funzione.

La proposta sarà accompagnata

da una breve biografia e da una mostra fotografica sul medico missionario negli anni ’70.