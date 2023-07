Finalizzata a offrire opportunità concrete ai giovani con disabilità visiva di età compresa tra i 18 e i 50, che si trovino nello stato di disoccupazione/inoccupazione, residenti o domiciliati in Regione Campania

E ‘stato pubblicato dalla Projenia SCS, l’Avviso di Manifestazione di Interesse per l’iscrizione nella SHORT LIST DI SOGGETTI OSPITANTI, pubblici e privati, disponibili ad attivare tirocini extracurriculari della durata di 4 mesi a favore di persone con disabilità visiva.

Tale iniziativa fa parte del Progetto “L’essenziale è invisibile agli occhi”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso di <<Azioni e interventi finalizzati alla promozione delle autonomie, prevenzione e informazione, segretariato, formazione, socializzazione, accompagnamento in ambito scolastico delle persone con disabilità di tipo visivo>> approvato con D.G.R. N. 581 DEL 08/11/2022, ed è finalizzata a offrire opportunità concrete ai giovani con disabilità visiva di età compresa tra i 18 e i 50, che si trovino nello stato di disoccupazione/inoccupazione, residenti o domiciliati in Regione Campania.

I soggetti ospitanti interessati a presentare domanda devono possedere i seguenti requisiti:

Avere sede legale e/o operativa nella Regione Campania;

Essere in regola con quanto previsto dalla vigente normativa regionale sui Tirocini Extracurricolari – Regolamento Regione Campania del 7 maggio 2018, n. 4.

“È una grande opportunità per tutti gli operatori sia pubblici che privati”, sottolinea in una nota il Ceo di Projenia SCS, dott. Luca Mauriello, “in quanto grazie a tale intervento si rimuovono i pregiudizi e gli stereotipi legati alle persone con disabilità, potendo testare sul campo le loro reali qualità ed abilità professionali, senza alcun onere di natura economica a carico del soggetto ospitante “.

Inoltre, per coloro che ospiteranno tali tirocinanti, sarà riconosciuto un contributo una tantum di € 250,00 per singolo tirocinio a fronte dello svolgimento delle attività di tutoraggio.

È possibile consultare l’Avviso e scaricare la domanda di partecipazione al seguente link: https://www.projeniawork.net/portfolio-post/lessenziale-e-invisibile-agli-occhi-aziende/

La richiesta unitamente agli allegati previsti dal bando dovranno essere trasmessi tramite PEC all’indirizzo: projenia@pec.it.

L’avviso rimarrà aperto fino al conseguimento degli obiettivi prefissati dal progetto e la Short list sarà aggiornata periodicamente per includere ulteriori soggetti che esprimano interesse.

Per ulteriori informazioni riguardanti l’iniziativa e le modalità di partecipazione, è possibile contattare la PROJENIA SCS ai seguenti recapiti: mail: staff@projeniawork.net - Tel. 0824.1664441.