Sarà ospitata l’Orchestra Stabile della Canzone Napoletana del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento

Giovedì 27 luglio alle ore 21 la rassegna di musica fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone, “Vietri in Scena” chiude il cartellone in bellezza, con uno straordinario concerto che prevede anche un cambio di location. Sarà infatti Marina di Vietri sul Mare, in Piazza Attilio della Porta, ad ospitare l’Orchestra Stabile della Canzone Napoletana del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento. Come ultimo concerto della rassegna, che gode della direzione artistica del Maestro Luigi Avallone, verrà messo in scena lo spettacolo di varietà ”’E stelle ’e Napule”, scritto e diretto dal Maestro Luigi Ottaiano - che da anni si dedica con passione e successo alla valorizzazione della canzone classica napoletana anche attraverso la pubblicazione di diversi testi sull’argomento – che regalerà un’ora e mezza di musica bellissima, che vede impegnati sette cantanti ed otto musicisti. Lo spettacolo condurrà gli spettatori in una Napoli popolare, all’insegna del bel canto, per ascoltare i brani dell’epoca d’oro della canzone napoletana, con costumi variopinti e scene di napoletanità genuina. Ingresso gratuito.