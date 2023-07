La Social card, dunque, è destinata ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica che potranno così acquistare beni di prima necessità

Il Comune di Grottaminarda informa la cittadinanza che sono pronte le comunicazione utili al ritiro della “Carta Solidale” presso gli uffici di Poste italiane.

Per velocizzare i tempi l’Amministrazione comunale ha inteso istituire uno sportello al primo piano del Municipio dove è possibile ritirare direttamente la comunicazione oppure chiamare al numero 0825 445211 interno 214, per sapere se si è nell’elenco dei beneficiari. Lo sportello è disponibile dalle 9:30 alle 13:00.

Si ricorda che la “Carta Solidale” pari a 382,50 euro, è stata introdotta dall’art.1, commi 450 e 451, della Legge di Bilancio 2023, prevista dal Governo quale contributo una tantum contro il caro vita. La Social card, dunque, è destinata ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica che potranno così acquistare beni di prima necessità.

I beneficiari sono stati individuati direttamente dall’INPS, con la collaborazione del Comune, in base ad alcuni requisiti quali ad esempio la residenza nel Comune di Grottaminarda, Isee non superiore ai 15mila euro annui, non essere percettori di reddito di cittadinanza; reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di assicurazione sociale per l’impiego – Naspi ed indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori, Dis-Coll, indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni – Cig; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.



Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. L’utilizzo avviene come con altre prepagate e Bancomat, con il circuito di pagamento POS. Non è possibile quindi il prelevamento di contante. Il primo acquisto deve essere fatto obbligatoriamente entro il 15 settembre 2023, altrimenti la carta verrà resa inutilizzabile.