Il brano parla di un amore passionale, appena iniziato

Non conosce soste Mike Estro, nemmeno in questa torrida estate 2023. Calda, ma soprattutto passionale è anche ‘Koi’, la nuova traccia del cantante casertano, con la produzione affidata al formiano Bleyd. Il nuovo brano arriva su tutte le piattaforme musicali digitali e corredato a breve anche con un nuovo video su YouTube, dopo l’ottimo riscontro di critica ottenuto il mese scorso con il precedente singolo ‘Kijo’.

‘Koi’ è il secondo brano che Mike Estro ha inserito nella sua trilogia ispirata dalla filosofia giapponese. Tra i suoi vari significati “koi” indica l’amore passionale, istintivo, come quello che si prova all’inizio di una relazione. Il brano tratta in maniera esplicita, ma non rude, proprio questa tematica senza risultare mai volgare e allo stesso tempo accattivante e con un mood sia sensuale che rilassato. Il sound è un mix tra afrobeat e latin music che si mescolano a sonorità proprie dell’Urban contemporaneo.

Link brano su Spotify: http://open.spotify.com/album/0RaTRIbJ8ay3gEPdFpnGhC

Brano in versione .mp3: https://www.dropbox.com/scl/fi/3yto172fmqkoa1qwif835/Mike-Estro-Koi.mp3?rlkey=pv2u0p7tbx9kdi720f562auzl&dl=0

Scarica il brano in versione .wav: https://www.dropbox.com/scl/fi/jcrwwt1u94w6ax6aezih5/Mike-Estro-Koi.wav?rlkey=mm9e70q9keckfbkg0fmul0o2o&dl=0

BIOGRAFIA:

Mike Estro all’anagrafe Michele Campofreda, è un rapper, cantante e cantautore nato a Maddaloni (CE) nel 1990. Ha all’attivo 4 pubblicazioni tra mixtape, album ed EP ed una serie di singoli negli ultimi due anni che hanno creato un viaggio in tutti gli anfratti della Black Music, spaziando dal rap al soul, dall’R&B alla Trap, dalla Dance sofisticata e la definitiva collocazione nel panorama Urban contemporaneo. Ha collaborato con: Beri, il producer milanese Shune, Chiara Stroia, il noto produttore Max D’Ambra (MDA), il jazzista Gianfranco Campagnoli e il producer salernitano Janax. Attualmente collabora con il producer laziale Bleyd, con il quale ha confezionato il precedente singolo ‘Kijo’. Si ispira ad artisti quali Don Toliver, Drake, Omah Lay, PARTYNEXTDOOR, June Freedom.

