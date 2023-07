Soddisfatto il Direttore De Blasio: “Mai tanta partecipazione”

Boom di adesioni alle ludoteche estive organizzate dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 nell’ambito del progetto “Summer Time 2023”. Ammontano a quasi 1400 gli iscritti alle attività, destinate a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, partite da qualche settimana in provincia di Avellino e, in particolare, nei 28 comuni aderenti all’Ambito.

Dopo i difficili anni della pandemia, le famiglie irpine hanno accolto con grande entusiasmo il ritorno di un servizio da sempre molto apprezzato che, oltre a giochi, laboratori ludici e tanto divertimento, prevede anche momenti di confronto e formazione su tematiche di stretta attualità. In prima linea, al fianco dei bambini e dei ragazzi, ci sono 195 operatori, impegnati quotidianamente sul territorio.

Soddisfatto il Direttore Generale del Consorzio A5 Carmine De Blasio, che ringrazia le tante famiglie aderenti all’iniziativa. “In tanti anni, circa venti, non era mai accaduto di registrare una così alta partecipazione. Un servizio che – precisa De Blasio – si conferma come fondamentale per tante famiglie delle nostre comunità. Prevediamo una quota simbolica di iscrizione e sono previste diverse attività nel corso delle sei settimane. Un ulteriore aspetto positivo ma non irrilevante è l’impegno di circa 200 giovani, ragazze e ragazzi che sono dedicate ai più piccoli nella realizzazione delle attività”

“I numeri sono importanti – conclude De Blasio – ma più bello è l’entusiasmo e la voglia di stare insieme dopo i difficili anni della pandemia”.