Si alza il sipario sulla grande festa al "The Hops"

Ponte (Bn) – Stasera (giovedì) si alza il sipario sulla grande festa al “The Hops” a Ponte, in provincia di Benevento, che compie ben 10 anni e che in questo weekend festeggerà il compleanno in grande stile. Il noto sodalizio pontese del ‘patron’ Antonio D’Occhio è ormai un punto di riferimento dove accoglie tanti buongustai anche dalle altre province grazie alla qualità dei suoi prodotti.

Ed oggi spegnendo dieci candeline raggiunge un grande traguardo.

Tra fiumi di birre artigianali e panini gustosissimi non poteva mancare la grande musica con i ‘Music House – live jam rock e dintorni’. Il progetto “Music House” nasce nel 2013 dall’esigenza di un gruppo di amici di avere uno spazio condiviso dove poter fare musica.

In questi 10 anni di attività, le formazioni e le individualità che hanno reso concreta questa idea sono state molte e molto diverse tra loro; spaziando e trovando ispirazioni in diversi generi musicali, il collettivo che oggi compone la “music house” ha l’obbiettivo di fare musica per puro divertimento e, perché no, anche quello di far star bene chi ascolta!

Quindi da stasera a domenica tutti a Ponte per quattro serate all’insegna della buona cucina, musica top, spensieratezza e per festeggiare l’incredibile traguardo.