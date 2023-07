A causa di disservizi elettrici

Ariano Irpino, lì 20 luglio 2023

Il Sindaco di Ariano Irpino in data odierna ha ricevuto una nota a mezzo pec dall’Alto Calore Servizi spa, con la quale viene comunicata criticità nell’approvvigionamento idrico, derivante da disservizi elettrici, che potrebbe determinare sospensioni dell’erogazione idrica, anche in maniera non preventivabile.

Al fine di informare la cittadinanza, si allega la nota ricevuta.