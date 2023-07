L'iniziativa del Rotary Club Hirpinia Goleto tra giovani talenti e location dell'Alta Irpinia

Sant’Angelo dei Lombardi – Anche quest’anno ritorna il Goleto Festival organizzato dal Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto. Due le novità: per la prima volta il Festival sarà itinerante e toccherà tre location importanti dell’Alta Irpinia, Sant’Angelo dei Lombardi, Cassano Irpino e Montella. A dimostrazione della presenza del Club sul territorio, che dopo anni di impegno ha una sua affermata riconoscibilità. E ancora, per la prima volta, è stata istituzionalizzata la collaborazione con il Conservatorio Cimarosa di Avellino. La presidente del Rotary Hirpinia Goleto, Maria Cincotti e il Presidente del Cimarosa Achille Mottola hanno sottoscritto una convenzione, il cui contenuto è di particolare rilevanza, in quanto valorizza i talenti e le competenze musicali dei giovani del territorio irpino. La rassegna del Goleto Festival è ormai una presenza consolidata e si propone al pubblico per la decima edizione, con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia, dei comuni ospitanti e con il sostegno di importanti associazioni e di molteplici sostenitori. Una programmazione che vede la Presidente Cincotti impegnata insieme ai soci a mettere in campo ” nuove sinergie e proposte per promuovere il territorio con presenze qualificanti e con eventi che ogni mese contribuiranno a rendere fruibili le idee dei nostri talenti e far conoscere le nostre meravigliose località” Una presidente entusiasta e attiva per “rilanciare lo spirito di servizio della squadra del Rotary e la riconosciuta solidarietà del nostro club”.

Le tre serate che vedranno impegnati i giovani allievi del Cimarosa diretti dalle ottime professionalità del Conservatorio, si svilupperanno, con ingresso libero ed inizio ore 20.30, nei giorni 21,22 e 23 luglio.

21 luglio Anfiteatro Centro Storico – Sant’Angelo dei Lombardi:

Concerto per la pace – Symphonic Adiemus – M° Alessandro Crosta – Orchestra Ritmico Sinfonico e Coro Polifonico Allievi del “Laboratorio Sperimentale di Musica Attuale”.

22 luglio Palazzo Baronale – Cassano Irpino

Musiche delle Nazioni – M° Massimo Signorini – Ensable “Le Fisarmoniche del Cimarosa”

23 luglio Complesso del Monte – Montella

“E quindi uscimmo a riveder le Stelle” – M° Damiano Grandesso – Saxorchestra Cimarosa

Di seguito la locandina dettagliata degli eventi: