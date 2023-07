L’Accademia Auge nomina tre Senatori Accademici Onorari

www.irpinia24.it

In data 17 luglio 2023, l’Accademia Auge nella persona del Rettore il Prof. Giuseppe Catapano, ha conferito l’importante nomina di tre eminenti personalità come Senatori Accademici Onorari. La cerimonia si è svolta presso l’Ambasciata francese in Roma. Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito all’Ambasciatore di Haiti in Italia Dott. Emmanuel Charles, al Presidente dell’Università UpVet Dott. Maurizio Albano e al Console delle Fiji a Roma Dott. Diego Massimiliano De Giorgi, in virtù del loro eccezionale impegno nel promuovere la cultura, l’istruzione e la cooperazione internazionale.

L’Accademia Auge, un’istituzione rinomata per la sua dedizione alla promozione dell’educazione, delle arti e delle scienze, ha riconosciuto il significativo contributo di queste tre personalità che hanno lavorato per il bene comune e il progresso delle loro nazioni. La nomina ai Senatori Accademici Onorari è un tributo al loro lavoro e un incoraggiamento a continuare ad essere ispirazioni per le generazioni future. In una cerimonia speciale, l’Accademia Auge ha conferito ufficialmente il titolo di Senatore Accademico Onorario a queste personalità eccezionali, riconoscendo il loro impatto duraturo e il loro impegno verso il progresso dell’umanità.

L’Ambasciatore di Haiti in Italia Dott. Emmanuel Charles: (in foto con il Rettore Auge Prof. Giuseppe Catapano), Ha dimostrato uno straordinario impegno nel rafforzare i legami diplomatici tra Haiti e l’Italia. La sua presenza e la capacità di favorire la cooperazione tra i due paesi hanno contribuito alla creazione di opportunità di scambio culturale, commerciale ed educativo. In un periodo di sfide globali, l’Ambasciatore ha rappresentato un faro di speranza e unità, promuovendo la solidarietà internazionale. Per approfondire la notizia e conoscere maggiori dettagli sulla nomina di SE Emmanuel Charles, ho avuto l’onore di poterlo intervistare sui progetti futuri.

Ambasciatore Dott. Emmanuel Charles, innanzitutto, congratulazioni per la sua nomina a Senatore Accademico Onorario all’Accademia Auge. Cosa significa per lei ricevere questo riconoscimento?

“Sono davvero onorato di essere nominato senatore onorario di questa accademia, il che mi fa ripensare alla dinamica cooperazione universitaria tra il mio Paese, Haiti e l’Italia. Questo segno di distinzione nei miei confronti lo condivido con il governo/lo Stato che rappresento, uno dei cui obiettivi è quello di contribuire a cambiare la situazione del popolo haitiano, in particolare i giovani universitari in cerca di opportunità per il loro avanzamento nel contesto internazionale. Durante la consegna del certificato che simboleggia questo titolo di senatore onorario all’interno di questa università, il rettore mi ha dimostrato la sua buona intenzione di collaborare con università sia private che statali di Haiti attraverso una partnership reciproca. Mi sento in grado di portare il titolo di senatore onorario dell’Accademia per aiutare la buona causa dei suoi obiettivi in tutto il mondo, perché non lascia da parte nessun continente.

Viva l’Accademia!

Lunga vita ad Haiti!

Viviamo insieme ad altri paesi!”

Je suis vraiment honoré d’être nommé sénateur honoraire de cette académie,ce qui me fait penser encore à la dynamique coopération universitaire entre mon pays, Haiti et Italie. Cette marque de distinction à mon égard,je la partage avec le gouvernement / l’ETAt que je représente dont l’un des objectifs est de contribuer à changer la situation du peuple haïtien notamment la jeunesse universitaire en quête des opportunités pour son avancement dans le contexte international. Au cours de la remise du certificat symbolisant ce titre sénateur honoraire au sein de cette université, le recteur m’a prouvé sa bonne intention de collaborer avec les universités tant privées et d’Etat en Haïti à travers un partenariat réciproque. Je me sens capable de porter le titre de sénateur honoraire de l’académie pour aider à la bonne cause de ses objectifs à travers le monde.Car, elle ne laisse pas de côté aucun continent.

Vive l’académie !

Vive Haiti` !

Vivons ensemble avec les autres pays!