“Le aziende si costruiscono la figura di cui hanno bisogno"

“Uno dei punti di forza di Its NewTechSi Academy è rappresentato dai territori. Per il corso riguardante il packaging, ad esempio, Gragnano è fondamentale non solo per l’agroalimentare ma anche per la sartoria. A Gragnano, infatti, c’è uno dei poli italiani più importanti per la produzione di costumi. Baronissi e Salerno, invece, sono territori vivi per il fabbisogno digitale”. Così Roberto Sanseverino, presidente di Its NewTechSi Academy.

“C’è poi la questione della formazione terziaria, a metà strada tra la formazione scolastica e quella universitaria. – ha continuato il presidente – Determinate competenze si possono acquisire con un percorso Its. Si tratta di una semplificazione per i giovani che vogliono intraprendere attività per le quali non c’è bisogno della laurea.

Per essere un esperto in marketing digitale è anche difficile individuare un percorso di laurea specifico. Siamo convinti che oggi il marketing per le imprese a forte carattere di innovazione ecologica sia un elemento fondamentale. Come placement dei diplomati stiamo sull’80% entro un anno dal conseguimento del diploma. Ciò è spiegato col fatto che riusciamo a coinvolgere le aziende (30 realtà sono già partner di Its NewTechSi Academy) sia nella formazione sia nella selezione sia nel tirocinio. Circa 900 ore, infatti, sono già di attività pratica che si svolge in azienda.

Le aziende, insomma, si costruiscono la figura di cui hanno bisogno. La maggior parte del placement avviene quindi nelle stesse aziende in cui gli allievi svolgono attività pratica. La nuova campagna di informazione e comunicazione, in accordo con la Regione, mira proprio a far conoscere a tutti la realtà degli Its. In Campania ci stiamo consolidando proprio in questo periodo. Siamo convinti che ci sarà un’adesione massiccia: con metodologie nuove di comunicazione i giovani risponderanno a queste possibilità. Abbiamo poi raggiunto un accordo con Intesa San Paolo che darà anche un finanziamento ai ragazzi che frequenteranno l’Its”.

I percorsi che verranno attivati post diploma sono i seguenti: Tecnico Superiore per il Marketing e l’Internazionalizzazione delle Imprese, Tecnico Superiore per la Sostenibilità dei Prodotti (Design e Packaging) e Tecnico Superiore per il Marketing e la Digital Strategy Aziendale. Coinvolti in questo importante progetto vi sono Università, aziende ed Enti.

Il bando per la selezione degli allievi sarà pubblicato a settembre 2023, e i corsi partiranno ufficialmente ad ottobre 2023. Per ulteriori informazioni e per partecipare al processo di selezione, si prega di consultare il sito web ufficiale dell’Its NewTechSi e delle scuole coinvolte.