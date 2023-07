Audizione al Senato del Prof. Caporale e dell'Avv. Sasso

Si tiene il 20 luglio presso la Nona Commissione del Senato fr4a le ore 9 e le ore 10 l’audizione del Prof. Vincenzo Caporale (uno dei massimi esperti internazionali sui problemi della BRC e della TBC, rappresentante dell’Italia dell’OIE e direttore del Centro di Referenza Nazionale sulla Brucellosi presso l’IZS di Teramo negli anni in cui in Campania fu risolto il problema della BRC e della TBC bufalina e Bovina) e dell’Avvocato Antonio Sasso patrocinante di molte delle azioni giudiziarie a tutela degli allevatori contro l’inutile mattanza nonchè estensore di ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti per conto di diverse associazioni fra le quali quelle aderenti al Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino.

L’Audizione si tiene nel quadro dell’Indagine Conoscitiva sulla condizione dell’allevamento bufalino in Regione Campania istituita presso il Senato dopo che per molti mesi il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino si era battutto perchè il Parlamento accertasse la realtà e facesse luce su quanto stava accadendo.

L’audizione viene dopo che sono già stati uditi nelle settimane scorse, il Dott. Nicola D’Alterio (direttore dell’IZS di Teramo presso cui ha sede il Centro di Referenza Nazionale sulla Brucellosi), Gianni Fabbris (per il Coordinamento Unitario), il gen.le Luigi Cortellessa (coomissario per l’applicazione della delibera 104/20 voluto dal Pres, della Regione Campania).

Come tutte le altre audizioni Il Coordinamento Unitario divulgherà e diffonderà la diretta streaming grazie al supporto di Iafue Perlaterra, la web/radio.tv dell’Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare. La diretta potrà essere seguita sulle pagine social facebook.com/altragricoltura e youtube.com/iafueperlaterra.

Le audizioni vengono raccolte e archiviate nelle pagine dedicate dell’Osservatorio sul Bufalo Mediterraneo costituito all’interno del Centro di Documentazione sulla Sovranità Alimentare e l’Agroecologia. Le pagine delle due audizioni del 20 luglio saranno visionabili e i podcast scaricabili) a partire dal pomeriggio del 20 luglio a queso indirizzo: https://altragricoltura.net/osservatorio-bufala-mediterranea/

Il Coordinamento Unitario si riunisce venerdi sera 21 luglio per adottare il documento finale del Forum per il Piano Partecipato e rilanciare la mobiltazione definendo la nuova agenda delle iniziative che verranno avviate fin dalla prossima settimana per raggiungere il risultato che il territorio e gli allevatori si attendono dopo che, ormai, il fallimento dei Piani gestiti dalla Task Force della Regione Campania e imposto dal Presidente De Luca non ha più alcuna giustificazione credibile