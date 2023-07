L’iniziativa dell'Associazione culturale “La Ripa” si svolgerà dal 28 al 30 luglio

Castelvetere sul Calore – Una competizione di idee, proposte e soluzioni per le Aree Interne. Dal 28 al 30 luglio si svolgerà a Castelvetere sul Calore (AV) “Ruralthon: l’Hackathon delle Aree Interne”.

L’iniziativa, realizzata dall’Associazione culturale “La Ripa”, si inserisce nel progetto GIVE BACK, che già la scorsa estate ha animato il piccolo borgo irpino. Il Comune di Castelvetere sul Calore e Anci Campania hanno concesso il patrocinio morale all’evento, organizzato in partenariato con l’Incubatore SEI Ventures e con la Fondazione “Sostenibilità e Valore”.

GIVE BACK mira a dare voce ai giovani dei territori marginali, accomunati dalla volontà di “restituire per costruire”. L’Hackathon, pertanto, nasce dall’esigenza di costruire reti di conoscenza tra giovani, decisori politici e stakeholders al fine di implementare strategie di sviluppo e nuove progettualità, condividere esperienze e buone pratiche, sensibilizzare i giovani alla cultura d’impresa e favorire l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.

Durante i tre giorni si incontreranno oltre 40 ragazzi provenienti da tutta Italia, con diversi background, i quali lavoreranno al proprio progetto, senza sosta, in maniera innovativa e dinamica. Saranno supportati da mentor al fine di elaborare la propria idea di sviluppo del territorio.

Inoltre, si organizzeranno momenti di confronto con diversi esponenti di realtà imprenditoriali, i quali racconteranno le proprie testimonianze e stimoleranno il lavoro dei partecipanti. Al termine della competizione, le quattro idee elaborate dai ragazzi saranno presentate e valutate da una giuria composta da esperti, amministratori locali, imprenditori, docenti universitari e rappresentanti di associazioni. Il gruppo vincitore sarà premiato con prodotti d’eccellenza delle aziende del territorio.