La serata finale del 6 Agosto vedrà la straordinaria presenza di Rocco Papaleo

Ariano Irpino- L’undicesimo Ariano International Film Festival è lieto di annunciare l’ospite della Serata Finale. L’attesissimo evento cinematografico si chiuderà, infatti, con la straordinaria presenza dell’acclamato attore e regista Rocco Papaleo.

Il red carpet, sempre caratterizzato da una magica atmosfera di glamour e stile, si illuminerà ancora di più grazie alla partecipazione di questo grande artista italiano. Una carriera cinematografica di enorme successo e una presenza magnetica sullo schermo, Papaleo ha conquistato il cuore degli spettatori con le sue interpretazioni indimenticabili. Da I laureati a Moschettieri del Re, tante sono le pellicole che lo hanno visto protagonista e che ci hanno fatto affezionare alla sua personalità. Altrettanto numerose sono le collaborazioni, trasformatesi, in qualche caso, in vere e proprie amicizie, con artisti del calibro di Leonardo Pieraccioni, Giovanni Veronesi e Massimiliano Bruno. Da non dimenticare, inoltre, la grande esperienza teatrale e le opere da regista. Sono ben quattro le sue prove dietro la macchina da presa: Basilicata coast to coast, Una piccola impresa meridionale, Onda su onda e Scordato. Quest’ultima lo ha portato a dividere la scena niente meno che con la cantante Giorgia, di cui è sempre stato un fan dichiarato.