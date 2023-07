Dal 21 luglio al 4 agosto la formazione corallina si allenerà all'interno dello stadio Guido Basile

Riceviamo e pubblichiamo: La Turris a Montella per il ritiro pre-campionato di Lega Pro. Dal 21 luglio al 4 agosto la formazione corallina si allenerà all’interno dello stadio Guido Basile e in un contesto naturalistico ideale per la preparazione atletica. La conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 21 luglio nella sala del Consiglio comunale in Piazza degli Irpini, ore 17.00.

Apriranno la conferenza i sindaci di Montella e Torre del Greco, Rizieri Buonopane e Luigi Mennella. Così Buonopane: “Per la prima volta la nostra cittadina ospita una squadra di Lega Pro per il ritiro estivo. Metteremo a disposizione le nostre strutture sportive ovviamente, ma non solo. C’è tutta l’intenzione di portare i calciatori e poi i tifosi a scoprire le bellezze di questo luogo d’Irpinia. Il ritiro della Turris è un appuntamento di sport ma è anche uno scambio culturale e turistico tra realtà della stessa Campania”.

Alla conferenza stampa parteciperanno, in rappresentanza della S.S. Turris Calcio, sia il presidente Antonio Colantonio che l’allenatore Bruno Caneo: “Non vediamo l’ora di poter abbracciare la cittadina di Montella. Devo ringraziare – ha commentato il presidente del club di Torre del Greco - il sindaco Rizieri Buonopane per la grandissima disponibilità mostrata nei confronti della nostra società. Arriviamo in un territorio ricco di storia, tradizione nonché di tantissime bellezze naturali. Arriviamo in una città davvero organizzata dove ci sono le migliori condizioni per svolgere una fase importante come il ritiro precampionato. Siamo davvero felici di questo connubio tra la terra vesuviana e l’Alta Irpinia”.