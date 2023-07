Mercoledì 19 luglio, alle ore 21

Vietri sul Mare - Mercoledì 19 luglio, alle ore 21, la rassegna ”Vietri in Scena”, diretta dal Maestro Luigi Avallone, propone al pubblico, ad ingresso gratuito, nella splendida cornice della Villa comunale, l’Orchestra di Fiati “Costa d’Amalfi”, che nasce dal desiderio di dar vita ad un’innovativa realtà nello storico panorama delle bande musicali e con alla base una forte volontà di crescita e di funzione di guida per le altre bande della Regione. L’obiettivo dell’Orchestra è quello di dare una visione più “concertistica” della classica banda, ma proponendo e promuovendo un repertorio pensato e creato appositamente per gli strumenti a fiato in modo da esaltarne al massimo le qualità timbriche. Il suo sound è più brillante e più chiaro di quello di una banda tradizionale, equilibrato nella distribuzione agile e snella dell’organico, per una più raffinata gamma delle dinamiche espressive. Nelle sue esecuzioni, predilige la musica originale per banda, proponendo così al pubblico musica appositamente scritta per questi organici, in modo da esaltarne al massimo le qualità e le sonorità timbriche. Non vengono comunque tralasciate le trascrizioni classiche per banda. L’orchestra costituisce in tutto il meridione un importante tassello di rinnovamento artistico e culturale di quel vasto movimento europeo grazie al quale l’immagine della banda musicale – a noi tutti molto cara e carica di innegabile gloria passata – viene presentata alle giovani generazioni ricca di rinnovati messaggi di cultura bandistica specie nel suo repertorio composto di musica originale. L’Orchestra di Fiati “Costa d’Amalfi” svolge attività concertistica a livello nazionale ed internazionale, riscuotendo plauso e favorevoli consensi sia da parte del pubblico che della critica specialistica, dimostrando grande maturità, professionalità e tanta voglia di stare insieme.

I componenti dell’Orchestra di Fiati “Costa d’Amalfi”: Ottavino e Flauto: Vincenzo Scannapieco, Francesco Cirillo. Oboe: Giovanni Borriello; Fagotto: Fabio Marone. Clarinetto Piccolo Mib: Filomena Costa. Clarinetti primi: Giovanni Liguori, Paolo d’Amato, Giovanni Fusco, Salvatore Dell’Isola. Clarinetti secondi: Roberta Imparato, Marta Imparato, Dario Ferrigno, Jessica Villano. Clarinetti terzi: Sabrina Mercurio, Andrea Giordano, Mariagrazia Proto, Leonardo Palermo. Basso: Demetrio Buonocore. Sax Alto: Luigi Cioffi e Giovanni Rossi. Sax Tenore: Attilio Foglia. Sax Baritono: Vincenzo Tagliaferri. Corni: Luca Ferraiuolo, Alessandro Vuolo. Trombe: Stefano Rinaldi, Simone Gargano. Tromboni: Cristian Carola, Pasquale Cerchia. Euphonium: Gioacchino Mansi. Tuba: Giorgio Fraulo. Contrabbasso: Marco Cuciniello. Percussioni: Antonio Avallone Vincenzo D’Acunto Giuseppe Lembo, Simone Lembo, Lucio Miele, Francesco Fattorusso, Gaetano Barbarulo.

Una stella di grande talento nell”Orchestra di Fiati “Costa d’Amalfi” è il musicista Sergio Vitale, che inizia lo studio della tromba a 7 anni per entrare poi al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno diplomandosi col massimo dei voti con il M° Antonio Avallone. Da anni lavora con le formazioni più importanti in vari ambiti – jazz, pop, classico, swing, salsa – tra le quali l’Orchestra sinfonica Roma Sinfonietta, Italian Big Band, PMJO, Demo Morselli Orchestra, e con Maestri quali Ennio Morricone, Louis Bacalov, Pippo Caruso, Armando Trovajoli, Gianni Ferrio, Renato Serio, Demo Morselli, Franco Micalizzi, Leonardo de Amicis , Renato Serio, Beppe Vessicchio, Gianni Mazza, Umberto Scipioni, Bruno Biriaco, Pinuccio Pirazzoli, Roberto Pregadio, Geoff Westley, solo per citarne alcuni. Da anni collabora con RAI e MEDIASET suonando come Prima Tromba in varie trasmissioni televisive tra le quali: Festival di Sanremo, Domenica In…, Tutti Gli Zeri Del Mondo, La Corrida, il Più Grande Spettacolo Dopo il Week End, I Fatti Vostri, Buona Domenica, Stasera pago io…, Scommettiamo che?, Fantastica Italiana, Davide di Donatello, Mezzogiorno in Famiglia, Affari Tuoi e Maurizio Costanzo Show. Ha suonato e suona tutt’ora con grandi artisti italiani e stranieri sempre come turnista e tromba solista tra i quali: Michael Bublè, Tom Jones, Michael Bolton, Gloria Gainor, Dionne Worwick, Francesco De Gregori, Pino Daniele, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Lionel Ritchie, Diane Shuur, Dee Dee Bridgewater, Lucio Dalla, Laura Pausini, Ornella Vanoni, Fiorello, Riccardo Cocciante, Katia Ricciarelli, Massimo Ranieri, Ami Stewart, Little Tony, Miriam Makeba, Carmen Consoli, Gianni Morandi, Boy George, Lorella Cuccarini, Claudio Baglioni e Gino Paoli.