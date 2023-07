Grande festa per i 10 anni di attività in programma dal 20 al 23 Luglio

Ponte – Il ‘The Hops’ di Ponte, in provincia di Benevento, compie 10 anni e il prossimo weekend festeggerà il compleanno in grande stile. Il noto sodalizio pontese del ‘patron’ Antonio D’Occhio è ormai un punto di riferimento dove accoglie tanti buongustai anche dalle altre province grazie alla qualità dei suoi prodotti. Oggi spegne dieci candeline ed è proprio Antonio D’Occhio a spiegarci come è nato il The Hops: “Da sempre sono stato amante e bevitore della birra artigianale e nel lontano 2010 ho intrapreso un percorso di homebrewing. Con passione e tanto sacrificio, e grazie a mio fratello Gianni e il suo spirito imprenditoriale, ho dato vita alla mia passione!!! Il The Hops spalanca le porte nel 2013, – racconta Antonio - e subito cerchiamo di puntare sulla qualità delle materie prime, sia come cibo ma soprattutto sulle birre artigianali. Ho conosciuto diversi birrifici con i quali abbiamo collaborato e realizzato delle nostre birre per poi affiancarle ad alcune nostre specialità. Nel 2019 c’è stato poi un restyling totale del locale curato dai nostri bevitori da banco, con i loro consigli, e da un designer d’interni Dario Palladino. Nel 2020 il gruppo ‘The Hops’ affronta una nuova sfida e dopo il Covid abbiamo cercato di prendere il meglio dalla pandemia creando il ‘The Hops Garden’, una struttura all’aperto per le serate estive; uno spazio incantevole dove godere le nostre birre artigianali in un’atmosfera unica e in un’oasi di relax”.

Conclude Antonio D’Occhio: “Se oggi siamo qui a festeggiare il decimo compleanno è anche e soprattutto grazie alla ‘famiglia allargata’ del The Hops, a tutto il mio staff che mi è sempre accanto e a tutti i miei amici storici”.

Tornando al programma dell’evento troviamo importanti e bravi gruppi musicali con il sipario che si alzerà in via Stazione giovedì 20 luglio alle ore 21.00 con ‘Music House – live jam rock e dintorni’; si continuerà poi venerdì 21 luglio alle ore 20.30 con il moto incontro in collaborazione con il moto club ‘Legio Linteata’ e alle ore 21.30 grande musica con ‘Cherry Pie – rock’n roll show’; sabato 22 luglio spazio al ritmo di blues e rock con ‘Trip 4et’ e domenica 23 luglio la quattro giorni si chiuderà con il gruppo ‘Spirito Bambino’. Nel corso delle serate ci saranno fiumi di birra di altissimo livello accompagnati da alcuni dei cavalli di battaglia come il panino storico che si chiama appunto ‘The Hops’.

Impeccabili poi tutti gli altri panini con hamburger di fassona, hamburger di salsiccia di Castelpoto, stracciata di bufala, le salse preparate proprio dal ‘The Hops’ ecc…

Dunque c’è un buon artigianale di tutto che si fa mangiare con piacere e con voglia. Ma prima di entrare nella fase dei mitici panini, nel meraviglioso garden non mancano spensierate chiacchierate al fresco con dei fritti eccezionali.

Quindi dal 20 al 23 luglio tutti a Ponte per quattro serate all’insegna della buona cucina, musica top, spensieratezza e per festeggiare l’incredibile traguardo