La bonifica ambientale verrà effettuata martedì 18 Luglio

Il Comune di Ariano Irpino informa la cittadinanza che martedì 18 luglio 2023, verranno effettuati gli interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale.

Le operazioni di disinfestazione avranno inizio dalle ore 3 in poi, mentre le operazioni di derattizzazione dalle ore 5,00 in poi. L’intervento di bonifica ambientale sarà realizzato, come di consuetudine, da un’impresa incaricata dall’Asl, con la collaborazione ed il controllo del personale comunale. E’ importante che la popolazione osservi le seguenti precauzioni: