Dopo il grande successo della scorsa edizione, il 6, 7 e 8 ottobre nelle piazze centrali di Faenza si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini, legati tra loro dal tema della ripartenza del settore musicale sul territorio, grazie anche alla speciale iniziativa messa in atto dal MEI. L’edizione 2023 del MEI, infatti, celebrerà la resilienza del popolo romagnolo e la loro determinazione nel superare le avversità.

È nata così l’iniziativa STRA-MEI, una raccolta fondi che mira a sostenere le realtà musicali colpite dall’alluvione che ha recentemente colpito l’Emilia Romagna e che ha causato danni significativi alle comunità locali, distruggendo anche le scuole musicali e mettendo a rischio la scena artistica indipendente. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere le band locali, gli studi di registrazione, le sale prove e altre realtà musicali danneggiate.

Di seguito l’IBAN per donare fino al 30 settembre: IT93 L085 4223 7000 0000 0073 571 (intestatario AudioCoop – causale DONAZIONE REALTÀ MUSICALI ALLUVIONATE MAGGIO 2023)

«Questa edizione speciale di “StraMEI contro l’Alluvione” – Afferma Giordano Sangiorgi – ha l’obiettivo di valorizzare tutte quelle connessioni tra musica e sostenibilità, con un occhio di riguardo al tema del green e del cambiamento climatico, argomenti di fondamentale importanza all’interno della vita quotidiana di tutti».

Di seguito i premi assegnati dal MEI:

PREMIO ALLA CARRIERA agli Statuto e Gang per i 40 anni di attività

PREMIO ALLA CARRIERA ai Nobraino per i 20 di attività

PREMIO MIGLIORI ARTISTI EMERGENTI ai Savana Funk

Ai premi assegnati dal MEI si aggiungeranno:

TARGA MEI MUSICLETTER, il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web ideato e curato da Luca D’Ambrosio. Il riconoscimento, giunto alla sua undicesima edizione, sarà assegnato al “Miglior sito collettivo”, al “Miglior blog personale” di informazione musicale e culturale dell’anno, mentre il Premio Speciale – Targa Mei Musicletter quest’anno andrà al “Miglior podcast” di musica. La premiazione della Targa Mei Musicletter 2023 avverrà durante le giornate del MEI a Faenza all’interno del Forum del giornalismo musicale curato da Enrico Deregibus. Seguiranno ulteriori dettagli.

«Sono davvero contento e onorato di continuare questo importante sodalizio culturale con il MEI di Faenza, soprattutto in un momento particolarmente difficile per la città e il territorio circostante – Dichiara Luca D’ambrosio (direttore di Musicletter.it) – L’esempio della sua gente è uno stimolo per tutti a non fermarsi e a dare sempre il meglio di sé, anche quando tutto sembra perduto».

PIVI Premio italiano Videoclip Indipendente, a cura di Fabrizio Galassi e organizzato dal MEI, che riconoscerà anche quest’anno i migliori videoclip indipendenti dell’anno, usciti tra il 1° Luglio 2022 e il 30 giugno 2023. A questa lista si aggiungeranno le segnalazioni spontanee da parte di artisti, etichette, produttori, uffici stampa e promoter. È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mei@materialimusicali.it con oggetto “PIVI 2023” entro il 31 Agosto 2023. Nella mail dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

– Link a YouTube o altra piattaforma

– Data di uscita (compresa tra il 1° Luglio 2022 e il 30 Giugno 2023)

I giurati di quest’anno saranno Dario Falcini (direttore di Rockit), Zavvo Nicolosi (regista e sceneggiatore de “La Primavera della Mia Vita“), Riccardo Sergio (creative director di Thru Collected), Giacomo Spaconi (regista de Le Coliche), Chiara Orsetti e Fabio Alcini (direttori di MusicTracks), Giuseppe Piccoli (direttore di Sei Tutto L’Indie Di Cui Ho Bisogno), Riccardo De Stefano (direttore di ExitWell) e Francesca Piggianelli (direttrice del premio Roma Videoclip).

27 aprile 2023

MEI LANCIA UN CONTEST PER BRANI SUI TEMI AMBIENTALI E SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO. IN COLLABORAZIONE CON L’ECOFUTURO

Il MEI ha deciso di lanciare un contest per Brani sui Temi Ambientali e sul Cambiamento Climatico. L’annuncio oggi nella Giornata per la Terra. Restate in contatto per news aggiornate .

Il Contest sarà in collaborazione con la rivista green L’EcoFuturo.

Scadenza 30 Luglio!

Inviate il vostro brano a mei@materialimusicali.it

Fin dalla prima storica edizione, il MEI, la manifestazione, fondata e diretta da Giordano Sangiorgi, è stata la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Diodato, Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Brunori Sas, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax, e tantissimi altri) e ha premiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica del nostro Paese (come Ermal Meta, Fulminacci, Lo Stato Sociale, Ghali, I Cani, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Colapesce, Cosmo e tanti altri). Tanti sono stati anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al MEI, come ad esempio Daniele Silvestri che nel 1997 allestì un suo stand espositivo e più recentemente i Måneskin, che al MEI di Faenza hanno realizzato una delle loro primissime e uniche esibizioni in un festival indipendente fuori da Roma. Durante i suoi 28 anni di attività il MEI, con le sue edizioni ufficiali insieme alle tante edizioni speciali (a Bari, Roma e in altre città), ha registrato un totale di 1 milione di presenze, la partecipazione di 10mila artisti e band dal vivo, 5mila realtà musicali coinvolte in expo e convegni e 1000 giornalisti (più di 100 dal resto d’Europa) che hanno parlato del MEI contribuendo a renderla la più importante vetrina della nuova e nuovissima musica italiana. Anche quest’anno il MEI trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente. Verranno selezionate le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di AudioCoop, che rappresenta circa 200 piccole etichette discografiche indipendenti italiane, e saranno presenti, unico caso in Italia, i vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la Penisola e selezionati da AudioCoop, coordinamento etichette indipendenti, dalla Rete dei Festival, dal circuito di AIA – Artisti Italiani Associati, insieme a La Squadra per la Musica, il programma in oltre 150 radio Classic Rock on Air.

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti è realizzato grazie al sostegno e al contributo del Comune di Faenza, l’Unione Romagna Faentina, la Camera di Commercio di Ravenna e della Regione Emilia – Romagna.

I primi Partner del MEI: AFI, Associazione Fonografici Italiani, Meeting dell’Amicizia dei Popoli di Rimini, Nuovo Imaie, Bcc Credito Cooperativo Ravennate Imolese e Forlivese, Avis di Faenza, Molino Naldoni, Voxyl, Com2 – Ente di Formazione, AudioCoop, Aia – Artisti Italiani Associati, Rete dei Festival, Esibirsi, Music Day e Classic Rock on Air.

www.meiweb.it

www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/ – www.twitter.com/MEI_Meeting

www.instagram.com/mei_meeting/

Contatti Generali: 349.4461825