Severino: "Per noi tutto ciò significa passare tante ore con gioia, oltre che lavorare con l’entusiasmo di sempre"

Sarno - Calda estate, magica estate! Le piacevolissime serate da trascorrere in compagnia hanno il loro magico spazio: l'ampia, rinnovata ed ancor più accogliente terrazza di Officina della Pizza a Sarno. Il piacere di gustare sotto un cielo stellato, e per tutta l'estate, le rinomate pizze del talentuoso maestro pizzaiolo Mario Severino, divenuto ormai personaggio di spicco dell'arte bianca in Campania, e che dimostra, con impegno e forte determinazione, di avere sempre una marcia in più.

“Ogni sera la nostra terrazza si riempie di famiglie, coppie e ancora tanti giovani, così come clienti che vediamo per la prima volta e che presto diventeranno nostri amici – spiega Severino – per noi tutto ciò significa passare tante ore con gioia, oltre che lavorare con l’entusiasmo di sempre. La terrazza è stata rimodernata proprio per offrire ancora più spazio ed il massimo comfort a tutti coloro che sceglieranno l’Officina della Pizza”.