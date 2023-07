Cava dei Tirreni, presentazione del libro “Non è polvere da sparo”

Racconta una generazione persa che cerca di ricostruirsi, che soffre la solitudine e l’abbandono ma fa di tutto per rimanere sola

Martedì 18 luglio a partire dalle 19 presso Centopagine Libreria a Cava de’ Tirreni, sarà presentato il libro “Non è polvere da sparo”, del cavese Francesco Annarumma, al suo esordio nel romanzo con la casa editrice CasaSirio. “Non è polvere da sparo” racconta una generazione persa che cerca di ricostruirsi, che soffre la solitudine e l’abbandono ma fa di tutto per rimanere sola. Uno di quei libri di cui non potrete fare a meno; una storia che non smetterete di raccontare.

A dialogare con l’autore ci sarà Claudia Di Cresce.