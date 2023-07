Il tema di questa seconda edizione è "LA PORTA"

Nell’ambito della IV edizione del Casalbore Art Festival che, come ogni anno, si terrà nel paese irpino l’8 e il 9 agosto, oggi si apre l’iscrizione al concorso rivolto a pittori, grafici, scultori che abbiano un’età minima di 14 anni.

L’inaugurazione dell’esposizione delle opere dei partecipanti alla gara avrà luogo all’interno della Torre Normanna del Castello di Casalbore (AV) l’8 agosto alle ore 19,30 e proseguirà nella medesima sede fino al 9 agosto, per l’intera durata dell’Art Festival. Sarà consentito esprimere la propria preferenza fino alle 16 e 30 del giorno 9.

I voti saranno calcolati in base alle preferenze della giuria popolare sommate, in modalità ponderata, a quelle di una giuria esterna composta da professionisti, i quali daranno un peso determinante alla decretazione del vincitore.

La porta nella sua accezione più ampia: chiusa o aperta, rotta o nuova, come metafora della percezione e dell’accesso all’emotività e alle possibilità dell’esistenza. Con o senza chiave, con la chiave sbagliata o quella giusta, la soluzione a cui poter bussare, da poter sbattere o spalancare, serrare o dislocare. L’ingresso per il paradiso, per l’inferno o, semplicemente, la porta di casa, pesante o leggera, colorata o nera, in legno o di plastica. Ogni significato attribuito al tema, metaforico o concreto, è bene accetto.