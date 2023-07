Il materiale dovrà essere posizionato il martedì entro le ore 12,30

Si informa la cittadinanza che nelle zone dove è funzionante il servizio di raccolta rifiuti “Porta a Porta”, il conferimento del rifiuto “verde” (potature d’alberi e/o siepi, foglie, sfalci d’erba) verrà effettuato ogni martedì. Il materiale dovrà essere posizionato per la raccolta entro le ore 12,30. Si raccomanda il corretto conferimento dei rifiuti ed in caso di errato conferimento il materiale non verrà ritirato, sarà contrassegnato come materiale non conforme e verranno avvertiti gli organi di polizia.