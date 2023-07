Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania e il Forum Dei Rappresentanti Associazioni Malati Rari raccolgono con grande soddisfazione il gesto nobile, del dott.Franco Alfieri

Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania e il Forum Dei Rappresentanti Associazioni Malati Rari raccolgono con grande soddisfazione il gesto nobile, del Presidente della provincia di Salerno e Sindaco di Capaccio Paestum nonchè Delegato Masterplan Lit Salerno Sud Dott. Franco Alfieri, di voler scendere dal suo ufficio comunale per verificare personalmente se le persone con disabilità gravi avessero bisogno di ulteriore assistenza oltre ad avere a loro disposizione una spiaggia e un mare a misura di tutti, la postazione della Croce Rossa, bagnino e suoi collaboratori con ampia formazione per l’assistenza a disabili gravi, autistici e pazienti fragili e non autonomi.

Le rispettive realtà, del M.I.D. nella persona del Coordinatore Regionale Campania e portavoce nazionale Giovanni Esposito e il Forum Dei Rappresentanti Associazioni Malati Rari rappresentato da Giuseppe Silvano, auspicano di poter avere presto un incontro con il Dottor. Franco Alfieri, Presidente della provincia di Salerno e Sindaco di Capaccio Paestum nonché Delegato Masterplan Lit Salerno Sud, per promuovere e concordare insieme nuove iniziative a favore delle persone con disabilità e con malattie rare, azioni nobili come queste poste in essere dal Dottor. Alfieri siano esempio per tante altre realtà territoriali balneari sul territorio della Regione Campania e perché no anche oltre i confini.

Sede Nazionale Tel. 347/6546894 Via Favale, 15- 00019- Tivoli (Rm) Roma info@ilmid.it