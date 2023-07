Montemiletto (Av) – Progetto Vetrina

Un'occasione di ripresa per l'economia locale

Il progetto “Vetrina Montemiletto” nasce come proposta di rilancio e promozione del territorio di Montemiletto, al fine di promuovere in maniera dinamica e innovativa le attività ed i servizi presenti.

La Pro Loco Mons Militum APS, da anni si impegna nella promozione e valorizzazione del nostro territorio con l’obiettivo di incentivare ed aumentare la visibilità delle attività commerciali e favorirne il contatto con un pubblico vasto, proveniente da ogni parte del mondo, attraverso l’uso sapiente del Mondo Digitale.

I social oggigiorno consentono una sorta di internazionalizzazione dei servizi a costo zero per cui , unendo competenze e strumenti di formazione propri della Pro Loco Mons Militum, si ci propone di dare visibilità ai servizi che il territorio offre, sostenendo soprattutto le categorie colpite più duramente dalla crisi che stiamo vivendo. La Vetrina Virtuale proposta, rappresenta un’occasione di ripresa per l’economia locale, integrando anche i servizi più tradizionali con strumenti e canali di vendita digitali.

Tale progetto supporta l’economia locale e attraverso l’utilizzo delle piattaforme social vuol creare alle attività presenti sul territorio un nuovo biglietto da visita, un canale di lancio alternativo economico e redditizio.

Un grande risvolto positivo dell’essere presenti sui Social è la possibilità di aumentare la propria brand awareness, ovvero la percezione e la considerazione che gli utenti (e soprattutto gli aspiranti clienti) hanno dell’attività. Attraverso i social network oltre a migliorare l’immagine e ad attirare una maggiore clientela, è possibile presentare i propri prodotti e allo stesso tempo curare il proprio brand fuori e dentro il negozio, nello spazio fisico e reale di una vetrina e in quello virtuale – ma sempre più seguito – dei social media.

Lo Step 2 del progetto “Vetrina Montemiletto” persegue gli stessi fini dell’iniziativa già avviata, dando in aggiunta la possibilità alle aziende del territorio di affidarsi ai canali di comunicazione della Pro Loco per agevolare e veicolare qualsiasi richiesta della stessa. La Proloco si impegna a mediare con il pubblico promuovendo non solo un metodo immediato ed efficace di adempiere alle esigenze dell’attività, ma soprattutto di agevolare e sostenere l’occupazione giovanile e non, sul territorio. Nasce da qui l’esigenza di affidarsi ad istituti ed enti che supportino la Proloco nella diffusione dell’iniziativa e dei format di progetto al fine di velocizzare l’aggiornamento della disponibilità lavorativa sul territorio e la raccolta dei relativi dati. La ricerca di profili professionali in questo modo, troverà agevolmente corrispondenza nelle figure che decideranno di aderire al progetto rendendosi disponibili all’occupazione.

Il sostegno gratuito proposto dalla Proloco alle aziende, mira ad agevolare le piccole imprese locali ad adattarsi a questa nuova realtà, in cui passaparola e referenze online fanno ormai sempre di più la differenza e, per quelle più affermate, a favorire posti di lavoro in loco e potenziamento su larga scala. L’adesione da parte di ogni attività sarebbe motivo di prestigio e soddisfazione in quanto l’iniziativa si fonde armoniosamente al quadro della valorizzazione e crescita del paese di Montemiletto che rappresenta una delle priorità della Pro Loco Mons Militum.