Lo strumento sarà presentato presso l’Iav Club di via Nazario Sauro il 12 luglio.

Napoli – Le proteste degli studenti per gli affitti, le difficoltà di reperire case in locazione, la normativa europea sul green che rischia di suddividere il mercato immobiliare in case di serie a e di serie b. E poi gli effetti post Covid, l’aumento dei costi delle materie prime a causa del conflitto in Ucraina e la forte domanda di locazioni nelle città turistiche. Come affrontare questi temi? La risposta del Distretto provinciale di Napoli di Fimaa è racchiusa nel nuovo Osservatorio sui valori immobiliari denominato “Valori Metroquadro” che sarà presentato ufficialmente nel corso di un convegno che si terrà il 12 luglio. L’appuntamento è alle ore 10 presso l’Iav Club di via Nazario Sauro.

“Sono profondamente convinto che l’agente immobiliare sia il protagonista indiscusso della filiera immobiliare. – ha spiegato De Falco – L’Osservatorio che abbiamo creato si basa su un’analisi analisi oggettiva dei dati raccolti dagli agenti immobiliari sul territorio. Recenti sentenze, inoltre, hanno alzato l’asticella della responsabilità professionale dell’agente immobiliare nell’interesse dell’utente finale L’asset rappresentato dagli agenti Fimaa costituisce una solida e sicura sponda a favore dei cittadini, offrendo supporto non solo ai padri e ai figli, ma anche ai lavoratori e agli studenti”.

Fimaa, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari aderente al sistema Confcommercio – Imprese per l’Italia, da sempre al fianco dei cittadini, prenderà in esame i dati più recenti provenienti dal mercato e le problematiche d’attualità. Gli effetti post Covid hanno dato una forte spinta al mercato immobiliare residenziale e alla necessità di maggior utilizzo dei sistemi digitali. “Lo stesso mercato si è poi scontrato con una situazione macroeconomica complessa dovuta all’aumento dei costi delle materie prime alla guerra ancora in corso ed al continuo aumento dei tassi di interesse dei mutui”, ha evidenziato il consigliere regionale Fimaa Campania Maurizio Russano.

Altro tema riguarda le locazioni che nelle città turistiche sono state letteralmente prese d’assalto con una domanda altissima ed una scarsa offerta a prezzi molto alti. Tanti immobili nel centro delle grandi città oggi vengono trasformati in casa vacanza dagli stessi proprietari e questa porta ad un sempre minore numero di immobili posti in vendita. Ancor più complesso il discorso degli immobili dedicati agli studenti, con una scarsa offerta ed una richiesta spesso troppo inevasa, per cui c’è stata anche una forte protesta.

Il mercato vede una forte richiesta di immobili in locazione con un evidente aumento dei prezzi vista la scarsità sul mercato. Gli operatori nel primo quadrimestre dell’anno hanno registrato un aumento della domanda e una diminuzione dell’offerta. I canoni sono nella maggior parte stabili o in aumento. “Questo porta sempre più proprietari – ha spiegato il consigliere regionale Fimaa Campania Michele Nazzaro – alla decisione di ristrutturare ed efficientare il proprio immobile, che così risponde meglio e subito alle esigenze di chi lo vive ed in caso di vendita trova una migliore collocazione in un mercato immobiliare sempre più esigente”.

Nel corso della manifestazione interverranno personalità del mondo istituzionale, politico e delle professioni per un confronto sui valori immobiliari della città di Napoli. La moderazione dell’incontro sarà affidata a Vincenzo De Falco, presidente Fimaa Campania. Previsti gli interventi di: Massimo Di Porzio, presidente Confcommercio Distretto provinciale di Napoli; Maurizio Pezzetta, vicepresidente Fimaa Italia; Pasquale De Toro, professore di Estimo presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Federico II.