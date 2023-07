Codacons assegna il premio “Amico del Consumatore”

Celebrati istituzioni, imprese, giornalisti e cittadini distinti per l'impegno in favore della collettività

Roma - Un premio assegnato dai consumatori a quei soggetti del mondo della politica, delle istituzioni, delle imprese e della società civile che, nell’ultimo anno, si sono distinti per l’impegno a tutela dei diritti dei cittadini e in favore della collettività. Questo lo spirito dell’evento “Amico del consumatore”, iniziativa promossa dal Codacons, giunta alla sua 20° edizione, che si terrà mercoledì 12 luglio a Roma nella splendida cornice di Palazzo Rospigliosi (via XXIV Maggio, n. 43).

A ritirare personalmente il premio assegnato dai consumatori saranno quest’anno il Ministro della salute, Orazio Schillaci, il presidente di Eni spa, Giuseppe Zafarana, la Guardia di Finanza, che interverrà attraverso i generali Ivano Maccani e Alessandro Butticè, il presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele.

Tra i soggetti premiati, figurano anche giornalisti e personaggi televisivi come Monica Setta (Rai) e Moreno Morello (Striscia la notizia), il magistrato antimafia Caterina Chinnici, l’arbitra iraniana Sanam Shirvani.

A ricevere il premio anche comuni cittadini che, nell’ultimo anno, sono saliti all’onore delle cronache per gesti e iniziative che hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sul tema dei diritti e della legalità: è il caso dei cittadini di Cutro che hanno prestato soccorso ai migranti naufragati lo scorso febbraio sulle coste della Calabria, o Giulietta Dedola, che ha sfidato la potente influencer Chiara Ferragni con una critica sull’uso del corpo femminile sui social. O ancora di Don Giorgio Scatto, che grazie al grande progetto “Fare Comune” è riuscito a migliorare nel proprio territorio le politiche di immigrazione, di accoglienza e integrazione.