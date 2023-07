Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato il prossimo 14 luglio

Cetara – Un nuovo riconoscimento per Maria Sofia Ortu e per la casa editrice Polis Sa Edizioni. Il Segreto di Mattia, l’ultimo libro di Ortu, una fiaba che affronta in maniera delicata e con grande fantasia il tema del bullismo, riceve una menzione speciale nell’ambito della XVII edizione di incostieraamalfitana.it, Festa del Libro in Mediterraneo, prestigiosa kermesse culturale ideata da Alfonso Bottone. La fiaba di Ortu è arricchita dalle splendide illustrazioni di Chiara Savarese. La consegna del riconoscimento, il prossimo 14 luglio a Cetara, nel corso della serata dedicata al Premio Costa D’Amalfi Libri, nell’ambito della Festa del Libro in Mediterraneo. Grande soddisfazione da parte della casa editrice Polis Sa Edizioni.

Così Mimmo Oliva, direttore editoriale gruppo IGO/ Polis Sa Edizioni: «Ancora una volta si è centrato il bersaglio, con un libro che tratta un tema attualissimo, con la Ortu, autrice autorevolissima, che sa scrutare il mondo contemporaneo come pochi. Siamo felici per la nostra casa editrice, per questo ennesimo premio, e per la signora Ortu. Il nostro ringraziamento va ad Alfonso Bottone, patron di incostieraamalfitana.it – Festa del Libro In Mediterraneo».