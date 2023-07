Dopo “Donne sull’orlo di una crisi", da ottobre riprenderanno i corsi e il laboratorio di TeSt-Teatro.Studio

Benevento – Venerdì sera sono andate in scena le allieve di TeSt-TeatroStudio, il Laboratorio di Recitazione e sperimentazione scenica, curato da Monica Carbini, attivo da ottobre 2022, presso una gremita sala prove dell’Accademia di Santa Sofia.

“Donne sull’orlo di una crisi” è uno spettacolo modulare, ironico, comico, sarcastico, che presenta una folle sequenza di brevi monologhi e riflessioni teatrali, dedicati a figure femminili iconiche, reali o di fantasia, e a personaggi universali o testi celeberrimi, della letteratura drammatica da Shakespeare e Goldoni, passando per il teatro dell’assurdo di Karl Valentin, per arrivare a Franca Valeri, Stefano Benni, Alessandro Baricco, Mattia Torre.

Le bravissime giovani interpreti, Mariapia Boffa, Francesca Bozzella, Mariaceleste D’Andrea, Alessandra De Figlio, Anna De Luca, Chiara Iannace, Martina Puzo, Sofia Romolo e Marialuisa Russo, nonostante l’immancabile tensione del debutto, dimostrano tutte gli ottimi frutti di un approfondito lavoro attoriale individuale e una grande collaborazione corale che le hanno viste attivamente coinvolte nella ricerca e nell’elaborazione dei testi, nella drammaturgia, nella realizzazione dei costumi, e nelle accattivanti scelte musicali, efficaci contrappunti narrativi ai monologhi.

Lo spettacolo, sarà presto ripreso per ulteriori repliche in diversi contesti. Ma già si lavora per la ripartenza in autunno.

Da ottobre infatti riprenderà il laboratorio per vecchi e nuovi iscritti, con molte novità, come prove aperte al pubblico con cadenza mensile, lo spettacolo finale che si svolgerà in un teatro cittadino, un progetto di Musical, ecc..

I corsi di TeSt-TeatroStudio prevedono lezioni di recitazione, coreutica, narrazione, lettura espressiva, drammatizzazione, improvvisazione, dizione e vocalità, linguistica e fonetica, drammaturgia e cenni di storia del teatro, per adulti e ragazzi, impegnati uno o due giorni, dalle quattro alle sei/otto ore a settimana, in un percorso artistico, socializzante e stimolante, sempre in equilibrio tra gioco, apprendimento, espressione della creatività, e scoperta di sé.

Il progetto culturale TeSt-Teatro.Studio, contempla inoltre:

- Letture drammatizzate e performance nei luoghi pubblici e di socialità, nei centri artistici e culturali, musei, biblioteche, librerie, scuole, edifici storici, ambienti naturali, parchi e giardini.

- Incontri, master class, laboratori intensivi con artisti, autori e tecnici esperti del settore.

- Cineforum, retrospettive, rassegne tematiche o monografiche su autori o interpreti del teatro e del cinema.

- Stagioni e rassegne teatrali periodiche con artisti e professionisti di interesse nazionale e internazionale.

Per info e prenotazioni corsi, chiamare o inviare messaggi whatsapp: 348 3736087.

TeSt-TeatroStudio è su Facebook e Instagram