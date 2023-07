In calendario rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali -canore e strumentali, recital e altro ancora.

Napoli - Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa propone, per la stagione estiva, un orario prolungato che consente ai visitatori di fruire degli ampi spazi al suo interno fino a tarda sera. Oltre a poter ammirare la pregevole collezione di locomotive e carrozze d’epoca esposte negli storici padiglioni del sito borbonico, i visitatori hanno anche l’opportunità di trascorrere piacevoli serate all’insegna dello svago, dell’arte e della cultura grazie a una nutrita serie di iniziative in programma. In calendario rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali – canore e strumentali – recital, e altro ancora. Senza dimenticare l’aspetto legato alla possibilità di gustare prodotti caratteristici del territorio, come la pizza, o di sorseggiare aperitivi e cocktail comodamente seduti davanti all’incantevole spettacolo del Golfo di Napoli con musica di sottofondo. Infatti, l’apertura delle “Terrazze Pietrarsa”, area circondata da splendidi giardini affacciata su uno dei panorami più belli al mondo, rappresenta un valore aggiunto per chi desidera trascorrere il tempo libero in un luogo esclusivo e riservato come il polo museale della Fondazione FS, dove cultura e relax si fondono per offrire un’esperienza unica.

Il programma delle iniziative, con il dettaglio di orari e modalità di partecipazione agli eventi proposti, è disponibile di volta in volta sulle pagine Facebook e Instagram del Museo di Pietrarsa. Maggiori informazioni telefonando al numero 081.472003, o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it