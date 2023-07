Montella (Av) – Convivio al monte dal 15 al 31 Luglio 2023

mostre, letteratura, musica, cinema e food experience

A Montella c’è un luogo, tra le tante meraviglie, in cui storia, arte e natura si incontrano generando bellezza da secoli. Il complesso monumentale del Monte è la sintesi perfetta di tutto questo. Un castello, un monastero, un parco medievale immerso nel verde, tra i castagneti, con panorami incredibili e angoli di suggestione unica. È qui che dal 15 al 31 luglio va in scena Convivio al Monte, giunto quest’anno alla terza edizione. Mostre, letteratura, musica, cinema e food experience nel cuore della provincia di Avellino.

“Montella si presenta ai visitatori con il suo vestito migliore per l’edizione 2023 di Convivio al Monte – dichiara il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane -. Il complesso monumentale di Santa Maria della Neve, detto anche il Monte, è ancora una volta la location ideale per ogni forma d’arte. La rassegna continua con lo stesso format degli anni precedenti, tra installazioni artistiche e giochi di luci che la natura è in grado di offrire incontrando le mura antiche del fortificato. L’offerta artistica guarda con convinzione al territorio irpino ma racchiude nomi di spicco del panorama nazionale del Jazz. Crediamo di aver stilato un programma – conclude Buonopane – in grado di regalare emozioni e cultura, nel senso più ampio del termine”.

La manifestazione si muove esaltando il territorio, ed è per questo che tra gli appuntamenti c’è un ricordo di Mario Salzarulo, l’animatore territoriale dell’Alta Irpinia che ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Il vernissage della mostra “L’arte e il tempo” dell’artista Ettore De Conciliis, la presentazione del libro di Generoso Picone ”L’arte il pane e le rose”, l’inaugurazione della mostra “Le mani sapienti, artisti del legno” sono alcuni tra i momenti della prima settimana. E parallelamente lo sguardo e lo spirito del Convivio volge anche verso la musica, dalla tradizione popolare al Jazz passando per la Classica. Sonora Junior Sax, Conservatorio di Avellino (a cura del Rotary Hirpinia), Accademia Kandinskij, Massimo Vietri tra gli altri. Occhio, e orecchio, alla sezione specifica chiamata appunto Convivio in Jazz che vedrà sui palchi Fabrizio Bosso Quartet, I Licaones Quartet, Maria Pia De Vito e Roberto Taufic, Marc Copland. Tornando sulla letteratura, un pomeriggio dedicato a Novecento di Alessandro Baricco(monologo di Paolo Cresta) e l’omaggio ad Italo Calvino (con Vito Santoro e Paolo Speranza), l’incontro con la scrittrice Giuseppina De Rienzo. Ci sarà inoltre un approfondimento sul tema delle migrazioni, Voci Migranti con Mohamed Dihanie Blessing Okeodion. Cineforum e Aperiforum arricchiscono l’offerta così come un segmento enogastronomico.